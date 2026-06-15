Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la menor de 14 años, oriunda de Panquehua, fue localizada en las últimas horas. Se encuentra en buen estado de salud y la Justicia dejó sin efecto el pedido de paradero.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado oficial de urgencia para informar que fue encontrada sana y salva Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en el departamento de Las Heras.

La menor se había retirado de su domicilio particular, ubicado en el distrito de Panquehua, el pasado domingo 14 de junio alrededor de las 20:00 horas. Al pasar las horas sin tener novedades sobre su paradero, la Oficina Fiscal Nº 1 de Las Heras había iniciado un expediente judicial y solicitado la difusión masiva de su imagen en los medios de comunicación y plataformas digitales.

En buen estado de salud

Afortunadamente, los rastreos y el protocolo de búsqueda dieron resultados positivos de forma reciente. Según precisaron de forma oficial las autoridades judiciales: “Ha sido posible dar con el paradero de Isabella Eileen Natale Bolado. La menor se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de ningún tipo de delito”.

Tras la aparición de la adolescente, desde el Ministerio Público Fiscal agradecieron la enorme colaboración de la comunidad mendocina y solicitaron de forma expresa a la población y a los medios dejar sin efecto la publicación de los datos civiles y las fotografías de la menor para resguardar su intimidad.