Anya Taylor-Joy rompió el silencio y reveló si hinchará por Argentina o Inglaterra en las semifinales

La estrella de Hollywood confesó la “tensión” que se vive en su casa antes del histórico cruce del miércoles. Sin embargo, no dudó en elegir de qué lado está su corazón.

La cuenta regresiva para la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra mantiene en vilo a todo el planeta. En este clima de absoluta expectativa, una de las figuras más queridas a nivel internacional rompió el silencio: Anya Taylor-Joy, la actriz británica-argentina que conquistó Hollywood, reveló públicamente a qué seleccionado apoyará en el cruce de este miércoles en Atlanta.

Durante la avant-première de su nueva miniserie, Lucky, la protagonista de Gambito de dama fue abordada por la prensa y consultada directamente por el partido que enfrenta a las dos naciones que marcaron su vida e identidad. Con total honestidad, Anya no ocultó el trasfondo íntimo que despierta este choque: “Hay mucho estrés y tensión en casa en este momento”, confesó entre risas, haciendo alusión a la mezcla de raíces que conviven bajo su propio techo.

Un veredicto directo al corazón albiceleste

A pesar de las divisiones lógicas que existen en su familia, la actriz nacida en Miami —pero criada en Buenos Aires hasta los seis años— no anduvo con rodeos sobre su lealtad futbolística: “Creo que, en lo más profundo de mi corazón, estoy con Argentina”, sentenció de manera contundente. Por las dudas, y para mantener la paz con su lado europeo, la artista sumó con complicidad: “Pero si nos toca perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”.

No es la primera vez que Anya deja en claro que es una argentina más. La actriz, que ya había celebrado con fervor la obtención de la tercera estrella en Qatar 2022, se volvió viral el pasado 13 de junio cuando fue a un estadio de Los Ángeles a ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay. Aquella tarde, asistió vestida con la camiseta albiceleste, mientras que su marido, el músico Malcolm McRae, la acompañó usando una remera negra con la palabra “Argentina” estampada sobre un recuadro celeste.

Raíces firmes que resisten al glamour de Hollywood

El lazo de la estrella internacional con nuestro país está marcado a fuego por su infancia y su educación en el Northlands School. Aunque sus padres debieron trasladarse a Londres a principios de los años 2000 por la situación política y económica del país, Anya siempre ha manifestado la enorme nostalgia que sintió por Buenos Aires durante sus primeros años en Europa y su eterno agradecimiento al orgullo porteño.

Este miércoles a las 16:00 (hora argentina), el partido más esperado de la Copa del Mundo se vivirá con tensión en su hogar, pero con la certeza de que una de las máximas figuras del cine estará alentando a la Scaloneta.

Seguí todo el color de las estrellas, las repercusiones del Mundial 2026 y el partido definitivo en la pantalla de El 9 Televida.