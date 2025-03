Antonio Gasalla internado de urgencia: Qué tiene el actor

El actor se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi a donde le realizaron una transfusión de sangre. Su hermano habló de su estado de salud.

El reconocido artista Antonio Gasalla quedó internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi esta madrugada por un cuadro de deshidratación severa y una importante baja en los niveles de glóbulos rojos. El actor de 83 años fue trasladado desde el geriátrico en donde reside actualmente por complicaciones cognitivas irreversibles. De acuerdo con su hermano Carlos, el artista está “estabilizado” y en “terapia hasta que mejore”.

“Se encuenta bien, estabilizado, estuvo con un problema respiratorio por un enfriamiento, seguramente por un aire acondicionado. Está en terapia y en cuanto mejore volverá a la habitación normal. Los cambios de temperatura a veces no favorecen y eso le produjo un enfriamiento que hay que atacar rápido para que no sea nada grave. Ni bien se recupere acá volverá al lugar donde está internado”, aseguró el hermano del artista desde un automóvil cuando salía del nosocomio donde está internado Gasalla.

“Hay que entender que son eventualidades que pueden existir, más en un estado vulnerable como en el que está. Ni bien se recupere volverá a la internación en que se encontraba. No hay nada grave, solo recuperarse”, afirmó.

Por su parte, su amigo Marcelo Polino se refirió al estado de salud del capocómico en su cuenta de X al escribir: “Les informo que nuestro amado Antonio Gasalla está internado recuperándose, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos”.

Sin embargo, el deterioro del artista no es algo reciente. Hace algunas semanas, el propio Polino había revelado el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana: “Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”, dijo con angustia.

Polino, que compartió con él más de 15 años de amistad inquebrantable, aún no puede asimilar la transformación de su amigo. “Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí”, reveló.