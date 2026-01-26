Antonela Roccuzzo redefine la estética Cottagecore en Manhattan

La empresaria revoluciona las calles neoyorquinas con un estilo que abraza la nostalgia, los tejidos tradicionales y la elegancia de lo simple, demostrando que la moda de espíritu rural tiene su lugar definitivo en la Gran Manzana, con el estilo cottagecore.

Nueva York siempre ha sido el epicentro de lo frenético, lo industrial y lo vanguardista. Sin embargo, este invierno 2026, el asfalto de la ciudad que nunca duerme se tiñe de una calidez inesperada. La responsable de este giro estilístico no es otra que Antonela Roccuzzo, quien ha decidido alejarse de los looks rígidos para sumergirse en una tendencia que prioriza el bienestar y la conexión emocional con el pasado: el Cottagecore urbano.

La reinvención de un clásico: Nostalgia en la ciudad

El fenómeno del cottagecore no es nuevo, pero su evolución actual es fascinante. Lo que nació como un deseo de escapar de la digitalización extrema hacia una vida campestre idealizada, hoy se manifiesta en los looks de Roccuzzo como una herramienta de sofisticación. Ya no se trata solo de “vivir en el campo”, sino de traer esa serenidad rural al caos metropolitano.

La propuesta que Antonela luce en sus recientes apariciones se aleja del ruido visual. En lugar de logomanías o colores estridentes, la apuesta se centra en la textura y la historia de las prendas. El uso de estampados tartán y cuadros, heredados de la tradición escocesa, aporta una estructura visual que se siente familiar y, a la vez, profundamente renovada.

Las claves del armario “Invierno 2026”

Para entender por qué esta tendencia está ganando terreno, hay que analizar los elementos que la componen. Antonela ha sabido equilibrar la delicadeza con la funcionalidad, utilizando piezas que parecen rescatadas de un baúl de recuerdos pero con cortes contemporáneos.

Materiales con alma: El algodón orgánico, la lana cruda y el lino (en capas) son los protagonistas. Se busca la sensación táctil de lo natural.

Siluetas fluidas: Las faldas midi y los vestidos de corte campesino permiten una libertad de movimiento que el “fast fashion” suele ignorar.

Paleta cromática orgánica: Predominan los tonos manteca, beige, arenas y pasteles empolvados que invitan a la calma visual.

“El Cottagecore no es solo una forma de vestir, es un manifiesto sobre la pausa. En un mundo que nos exige velocidad, Antonela propone volver a lo esencial.”

El sello de Miu Miu: Lujo con espíritu artesanal

Una pieza fundamental en este rompecabezas de estilo es la influencia de casas de moda como Miu Miu. La firma italiana ha sido pionera en reinterpretar el lujo a través de lo cotidiano y lo rústico. Sus chaquetas polares, cazadoras de lana y accesorios de aire vintage son los que terminan de elevar el look de Antonela.

Lo interesante de esta elección es la permanencia. Estas prendas no están diseñadas para durar una temporada en el feed de Instagram, sino para envejecer con dignidad. Es la moda que podrías heredar o encontrar en un mercado de antigüedades en Europa: piezas con historia que resisten el paso del tiempo.

Este invierno, la lección de Antonela es clara: la verdadera vanguardia no siempre mira hacia el futuro tecnológico, sino que a veces se detiene a observar la belleza de lo tradicional. El cottagecore urbano es, en definitiva, el refugio estilístico perfecto para transitar el 2026 con elegancia y serenidad.