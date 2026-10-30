Antonela Roccuzzo luce las zapatillas clásicas que serán furor en 2027

Con una combinación impecable entre deportividad y sastrería, la rosarina reafirma en Nueva York el regreso de las siluetas retro de perfil bajo, demostrando que el calzado minimalista es la inversión urbana definitiva.

Antonela Roccuzzo ha consolidado un lugar de privilegio como referente indiscutida de la moda en redes sociales. Su marca registrada radica en una habilidad única para balancear el lujo sofisticado con la practicidad cotidiana, ofreciendo ideas reales para quienes buscan verse elegantes sin resignar comodidad. En una de sus recientes apariciones urbanas, un detalle volvió a acaparar todas las miradas y marcar la pauta estilística: su apuesta por un par de zapatillas clásicas de impronta retro, una elección que anticipa la gran tendencia del calzado urbano para la temporada 2027.

Lejos de aquellas plataformas voluminosas y estructuras sobredimensionadas que dominaron el street style en años anteriores, la moda experimenta una vuelta a las fuentes. Las siluetas estilizadas, de suela baja y estética limpia inspiradas en las canchas de las décadas del 60, 70 y 80 recuperan su trono como el comodín versátil por excelencia.

La lección de estilo de Antonela: “sporty chic” en Nueva York

Durante las jornadas del torneo de tenis US Open en Nueva York, Antonela deslumbró al bajar de su vehículo luciendo una propuesta de contrapuestos magistral, donde la indumentaria deportiva y la sastrería tradicional convivieron en perfecta armonía.

El conjunto estuvo integrado por una campera deportiva estilo track jacket de Adidas en tono gris oscuro —con sus infaltables tres tiras laterales en contraste—, maridada con un pantalón sastrero de tiro alto y pierna ancha (wide leg) en color off-white. El toque de máxima sofisticación lo aportaron sus gafas de sol oscuras y una exclusiva cartera mini en tono verde de la maison Hermès.

Sin embargo, el ancla absoluta del estilismo fueron sus calzados: las icónicas Adidas Stan Smith. Diseñadas originalmente para el tenis en los años 60 y bautizadas en la década posterior en honor al célebre tenista estadounidense, estas zapatillas representan el triunfo del minimalismo. Confeccionadas en cuero blanco impoluto, destacan por sus líneas depuradas, el detalle verde en el talón y las características tres filas de orificios perforados en los laterales que sustituyen a las tiras tradicionales.

El regreso del perfil bajo: por qué son el comodín de 2027

La reaparición de estos modelos históricos responde a la búsqueda de un lujo silencioso y funcional. Su diseño atemporal permite romper la rigidez de las prendas formales y otorgar una impronta fresca a los conjuntos diarios.

Las alternativas para combinarlas e integrarlas al guardarropa resultan infinitas:

Con pantalones sastreros o wide leg: El mix preferido de Antonela. Equilibran la soltura y la caída de la sastrería aportando un aire descontracturado y moderno.

Con denim recto o rasgado: Crean un conjunto urbano idóneo para la rutina diaria, manteniendo la armonía sin esfuerzo.

Con vestidos midi y faldas fluidas: Aportan un contraste informal, juvenil y de inspiración noventosa.

Con conjuntos athleisure: Elevan el estilo deportivo tradicional hacia una propuesta más urbana y pulida.

Un básico atemporal que cuida el bolsillo y el estilo

En el mercado local, las icónicas Stan Smith rondan un precio de lista general entre los $140.000 y $180.000 ARS (dependiendo de la edición y sus materiales sustentables), mientras que en tiendas internacionales se sitúan en torno a los $100 USD.

La elección de Antonela Roccuzzo confirma que las tendencias del 2027 no exigen arriesgar con diseños extravagantes: a veces, volver a los clásicos de siempre es la fórmula más inteligente para construir una imagen de alto impacto visual y comodidad absoluta.