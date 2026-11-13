Antonela Roccuzzo consagra el “safari chic” en uno de sus viajes

Durante su travesía por la ciudad peruana de Cusco, la empresaria rosarina deslumbró con un conjunto funcional y sofisticado. Un abrigo de gamuza en tono camel, denim clásico y acentos terrosos confirman cómo dominar la estética utilitaria con piezas atemporales.
Armar la valija para un destino de clima cambiante suele convertirse en un verdadero desafío estilístico. Se necesitan prendas versátiles que protejan del fresco matinal o nocturno sin sacrificar la comodidad necesaria para caminar durante horas, pero manteniendo intacta la cuota de sofisticación. En su reciente paso por Cusco, Perú, Antonela Roccuzzo demostró dominar a la perfección esta ecuación al apostar por una de las corrientes más nobles y favorecedoras del vestidor contemporáneo: el safari chic.
Lejos de los disfraces temáticos o las estridencias visuales, la rosarina reinterpretó el espíritu aventurero de los años setenta a través de una mirada urbana, minimalista y sumamente pulida. Su aparición dejó una lección magistral sobre cómo construir un look de viaje impecable apoyándose en texturas nobles y cortes relajados.
La anatomía del conjunto: gamuza, denim y neutralidad
El eje vertebrador de todo el estilismo fue una pieza de abrigo de alto impacto táctil: un trench largo confeccionado en gamuza color camel. Con una silueta holgada que permite superponer capas con total soltura, solapas clásicas, cinturón para definir la cintura y detalles de sastrería utilitaria, esta prenda inyectó estructura y calidez visual al instante.
Para equilibrar el protagonismo y la textura aterciopelada del abrigo, Antonela recurrió a la infalible fórmula de los básicos eternos:
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La base neutra: Una remera blanca de algodón liso que aporta luminosidad al rostro y despeja el conjunto.
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El contrapunto urbano: Un pantalón de jean azul de corte recto, ideal para garantizar libertad de movimiento en recorridos turísticos y armonizar con los matices cálidos de la parte superior.
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Complementos funcionales: Un par de botas negras de diseño práctico para caminar sobre terrenos empedrados y un bolso de cuero en tono marrón chocolate que refuerza la coherencia cromática.
Claves para replicar el ‘safari chic’ con tu propio guardarropa
El gran atractivo de esta corriente estética reside en su carácter democrático y atemporal. No exige salir a renovar el vestidor completo, sino saber articular prendas básicas mediante una paleta inspirada en la naturaleza (arena, tostados, crudos, verde oliva y azul índigo).
Para incorporar este estilo a tus outfits de entretiempo, basta con seguir cuatro pilares fundamentales:
-Invertir en una pieza exterior con carácter: Un piloto de gabardina, una chaqueta multipropósito en verde seco o un trench de gamuza en tonos tierra transforman instantáneamente cualquier conjunto sencillo en una propuesta de revista.
-Apostar por fondos limpios: Las camisas de popelín blanco, las musculosas en tono tiza o los suéteres livianos en beige funcionan como el lienzo neutro necesario para que el abrigo se luzca sin recargar la silueta.
-Priorizar los cortes relajados: Además del clásico denim recto, los pantalones sastreros de lino, las gabardinas de tiro alto o los modelos tipo cargo de líneas depuradas refuerzan esa impronta práctica y viajera.
-Sellar con marroquinería clásica: Los accesorios en cuero natural —cinturones con hebillas discretas, bandoleras en tono suela y calzado cómodo como mocasines o botinetas— aportan el acabado orgánico definitivo.
Con su paso por tierras peruanas, Antonela Roccuzzo reafirma que el verdadero lujo al viajar radica en la sencillez bien ejecutada: prendas nobles, cortes impecables y una paleta cromática que resiste el paso de cualquier temporada.