Anticipo de La Traición: Oylum se debate entre el miedo y su deseo de no ser madre

Oylum ya confirmó su embarazo, pero no representa una alegría para la joven. Mientras Behram la presiona para continuar con la gestación, la chica desea no seguir adelante con esto. Sin embargo, no es una decisión fácil, ya que recibe amenazas. Además de esta novedad, una gran sorpresa se viene en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida desde el lunes que viene, mirá.

La aplastante derrota de Güzide provoca el distanciamiento de Tarık y Yeşim. Por primera vez en mucho tiempo las cosas empiezan a acomodarse para la abogada y la justicia le da la razón y le devuelve la casa que le pertenecía.

Mientras Tarık intenta alejar a Yeşim de su vida, las acciones impulsivas de ella amenazan con atraparla de nuevo.

Por su parte, Oylum se siente muy mal con la noticia de la maternidad, la chica no quiere saber nada, pero tiene pánico de Behram. Él insiste con fuerza, demasiada, sobre una decisión que le compete sólo a la mujer porque es ella quien pone el cuerpo para llevar adelante la gestación, el parto y la crianza. Así que se deshaga y comparte un momento emotivo con Tolga, a quien encuentra de nuevo a su lado en un momento muy difícil. Aunque decide intentar arreglar las cosas, las consecuencias de esta decisión la aterrorizan.

Otro que se muestra acorralado en su plan para derrotar a Oltan es Ozan. Quién se alía con Tolga para idear un nuevo plan? Sin embargo, las cosas no salen como esperaban.Lo que sí sale a pedir de boca es la aparición de Sezai y el hecho de que Güzide recupere su casa.

