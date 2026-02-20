Anticipo de “Bahar”: la canción con la que la protagonista romperá el silencio y sacudirá la gala esta noche

En el capítulo de este viernes de El 9 Televida, Bahar dejará de lado su perfil bajo para convertirse en la estrella de la gala benéfica. Con una letra cargada de verdades sobre la traición, lanzará un mensaje contundente frente a los ojos de Timur y la complicidad de Evren.

La noche del viernes en El 9 Televida promete ser inolvidable para los seguidores de Bahar. La gala benéfica de la Fundación Peran, que comenzó con una entrada triunfal de la protagonista junto a Çagla y Seren, tendrá su momento cúlmine cuando Bahar se anime a subir al escenario para regalar un momento único tras la actuación de Doruk.

La elección musical no es casual. Interpretará “Ben Aptal Miyim” (¿Acaso soy idiota?), una canción que funciona como un espejo de su propia vida. Con frases como “ya no me trago más mentiras” y “es hora de jugar, olvídate del resto”, la médica enviará un mensaje cifrado pero directo a quienes intentaron manipularla. Será una declaración de guerra contra la toxicidad y el primer paso firme hacia su recuperación personal.

El clima se volverá eléctrico en el salón: mientras Timur la observa con una mezcla de admiración y un remordimiento creciente por su infidelidad con Rengin, Evren no podrá despegar sus ojos de ella, confirmando la profunda conexión que los une. Esta noche, los televidentes serán testigos de cómo Bahar decide, finalmente, dejar de culpar a la vida por sus desgracias y empezar a reclamar el lugar que merece.

No te pierdas este momento bisagra en la historia: Bahar está lista para tomar el control y el escenario será el punto de partida de su nueva vida. Este viernes, quedate prendida a El 9 Televida y descubrí qué pasa entre la protagonista y su marido.