Anticipo candente de Bahar: Maral romperá el silencio y le revelará a Seren la devastadora verdad sobre su memoria

La trama de Bahar alcanzará su punto de mayor dramatismo en la noche de este jueves 24 de septiembre por la pantalla de El 9 Televida. Luego de despertar de la compleja cirugía a la que fue sometida, Seren se enfrentará al peor de los escenarios: el abismo de su propia mente.

Noche de altísima tensión y revelaciones extremas en la pantalla de El 9 Televida. En el esperado capítulo de este jueves 24 de septiembre de Bahar, la historia dará un vuelco desgarrador cuando Seren, sumida en una profunda confusión tras despertar en la UCI, descubra que perdió un año y medio de recuerdos. Maral, impulsiva y sin medir las consecuencias, le soltará la verdad de golpe, desencadenando que la joven confronte a Uras y entre en shock al enterarse de que está casada con él.

Al verse en un espejo, la joven comenzará a hacer preguntas desesperadas sobre las marcas y hematomas de su rostro. Ante sus dudas sobre el accidente y la falta de recuerdos, Maral intentará calmarla justificando la complejidad de la operación, pero la angustia de Seren irá en aumento.

La imprudencia de Maral y un golpe de realidad

La tensión llegará a su límite cuando Seren revise la fecha en su teléfono móvil. Creyendo firmemente que vive en abril de 2024, descubrirá con horror que el calendario marca octubre de 2025. Desbordada y sin paciencia para medir el impacto de sus palabras, Maral romperá el hermetismo médico y lo soltará todo de golpe: “No estamos en 2024. Has perdido un año y medio de memoria”, le revelará la residente a una Seren aterrorizada.

Maral le explicará que su amnesia reciente es producto del trauma craneal, pero irá más allá dejando caer una bomba que encenderá todas las alarmas: le dejará en claro que lo último que vio antes de ser atropellada fue una escena violenta e impactante entre ella y Uras.

El shock de Seren al enterarse de que está casada

Tras la revelación médica, la confusión de Seren aumentará a niveles insostenibles. Para intentar demostrarle el vínculo que los une, Uras decidirá intervenir y le enseñará en su teléfono celular una fotografía del día de su casamiento. La joven quedará paralizada ante la imagen, sintiendo que observa la vida de una desconocida:

“¿Juras que llevamos casi un año casados? Yo no me casaría en cuatro o cinco meses; no estaba preparada”, repetirá rota de dolor e incapaz de asimilar su propia realidad.

En un intento desesperado por recuperar su afecto y tapar la infidelidad, Uras le colocará nuevamente la alianza en el dedo asegurándole que estaban profundamente enamorados y prometiéndole volver a pedirle matrimonio. Sin embargo, con la mirada perdida y marcada por la sospecha, Seren ignorará las promesas para exigir la única respuesta que busca: la verdad sobre lo que sucedió la noche del trágico accidente.

¿Logrará Seren recordar la traición antes de caer en las manipulaciones de Uras? Descubrilo en el imperdible episodio de Bahar, esta noche por El 9 Televida.