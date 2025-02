Ansiedad, redes sociales y Apps de citas: ¿Un mix letal?

En la era digital, las aplicaciones y redes sociales son herramientas omnipresentes. Pero, ¿cómo afecta a nuestra salud mental? Descubrí cómo el consumo excesivo puede generar ansiedad, y aprendé a utilizarlas a tu favor.

Las aplicaciones y redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestra vida diaria. Nos conectamos con amigos y familiares, nos mantenemos informados y nos brindamos entretenimiento. Sin embargo, su uso excesivo puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental, generando ansiedad y estrés. Sí la ansiedad, redes sociales y apps de citas se entrelazan de manera perniciosa y dejan al individuo, con una sensación de vacío. Claro está si usamos correctamente estas herramientas, el resultado es diferente. El desafío en esta era digital es que seamos capaces de hacerlo.

Datos duros

Se sabe que las redes sociales cumplen un papel crucial en la comunicación: siete de cada 10 adultos y nueve de cada 10 adolescentes en los países desarrollados usan las plataformas. Se sabe también que en los últimos 25 años las tasas de ansiedad en la población general han aumentado sostenidamente, hasta el 70% entre la población joven. Es habitual asociar una cosa con la otra y sostener que las redes sociales han empeorado la salud mental de las personas.

Pero ¿es así realmente? La investigación científica está dividida, según presentó un número especial de la revista Health dedicado a la ansiedad.

Apps y redes sociales, ¿Cómo nos generan ansiedad?

Según expresó la Licenciada en psicología Beatriz Goldberg “sin dudas las plataformas están en el centro de factores que afectan la salud mental como el ciberacoso, el miedo a perderse algo (FOMO) y los trastornos de imagen corporal, entre otros. Pero usadas a nuestro favor, sería diferente. Por ello, es importante que estemos pendientes de varios puntos”. Entre ellos, la profesional hace la siguiente distinción para estar atentos:

Sobrecarga de información:

El flujo constante de noticias, actualizaciones y notificaciones puede generar una sensación de agobio y dificultad para concentrarse.

Comparación social:

Las redes sociales suelen mostrar una versión idealizada de la vida de los demás, lo que puede generar sentimientos de envidia, inseguridad y baja autoestima.

Miedo a perderse algo (FOMO):

La necesidad de estar constantemente conectado para no perderse ninguna novedad puede generar ansiedad y estrés.

Adicción:

El diseño de muchas aplicaciones y redes sociales está pensado para generar dependencia, lo que puede llevar a un uso compulsivo ya la dificultad para desconectar.

Ciberacoso: el acoso por internet es una forma de violencia que puede tener graves consecuencias en la salud mental de las víctimas.

Señales de alerta

Entre algunas señales a tener en cuenta, la psicóloga enumeró:

Sentirse ansioso o estresado cuando no se tiene acceso al teléfono o a tus redes sociales.

Pasar más tiempo del que te gustaría en las redes sociales, incluso cuando tenés otras cosas que hacer.

Compararte constantemente con los demás en las redes sociales y sentirte mal con vos mismo.

Tener dificultades para concentrarte o para dormir debido al uso de las redes sociales.

Sentirte irritable o de mal humor cuando te desconectas de las redes sociales.

-¿Qué aconsejarías en este sentido?

“Establecer límites de tiempo, es decir definir horarios para utilizar las redes sociales y respetarlos; desactivar las notificaciones, ya que esto reduce las interrupciones y recupera el control de tu atención; seleccionar el contenido que consumís, tratando de seguir cuentas que te inspiren y te hagan sentir bien; practicar la desconexión digital dedicando tiempo a actividades offline, como leer, hacer ejercicio o pasar tiempo con amigos y familiares.

También cuidar la autoestima recordando que las redes sociales suelen mostrar una versión idealizada de la realidad. No son la realidad. Y en todo caso si sentimos que esto no es suficiente, buscar ayuda profesional, ya que hablar y desanudar el tema con un profesional de la salud es vital para no seguir en ese círculo vicioso.

Herramientas para gestionar el tiempo en pantalla.

Muchas aplicaciones y sistemas operativos ofrecen herramientas para controlar el tiempo de uso de las aplicaciones.

Existen aplicaciones de terceros que te ayudan a bloquear aplicaciones y sitios web durante determinados periodos de tiempo.

Si somos capaces de recordar que las aplicaciones y redes sociales pueden ser herramientas útiles, pero es importante utilizarlas de forma consciente y responsable, ye hemos ganado la mitad de la batalla contra la ansiedad. Es vital priorizar el bienestar mental y encontrar un equilibrio entre el mundo digital, y el mundo real.

