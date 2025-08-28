Anne Hathaway se cayó en el rodaje de “El diablo viste a la moda 2” y sorprendió con su reacción

Mientras filmaba una escena, la actriz se resbaló, se cayó por las escaleras y terminó en el piso; la situación causó preocupación, pero ella cual diva mirá lo que hizo.

Las fanáticas de El Diablo Viste a la Moda ya cuentan los días para el estreno de la segunda parte de esta historia que El 9 Televida ha emitido incontables veces en Mendoza. Ya todos saben que la filmación de la continuación de la historia de Andrea y Miranda se están realizando por estos días y fue así que se viralizó la caída de la actriz, Anne Hathaway, de la que se levantó como si nada y en modo diva. Mirá.

El rodaje se realiza actualmente en Nueva York y varias de las escenas se filman en exteriores, por lo que, cuando se enteran de que las cámaras están en la calle, los fanáticos corren a agruparse en algún rincón para ver un adelanto de lo que se mostrará en la pantalla grande en 2026. Pero, el hecho de que la filmación sea pública les permite tener acceso a cosas poco usuales: los bloopers. Es normal que los actores se equivoquen la letra, se tienten en una escena y que incluso… se caigan. Esto fue justamente lo que le pasó a Hathaway. Las cámaras registraron el momento en el que resbaló por unas escaleras, pero, fiel a su estilo, se levantó del piso con todo el glamour que la caracteriza.

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video de la actriz de 42 años vestida como Andrea ‘Andy’ Sachs con una blusa de encaje, una pollera negra, tacones altos, cartera y lentes de sol. Salió de un edificio, en el cual se estaba filmando la escena, pero cuando se dispuso a bajar los pocos escalones que la separaban de la vereda, se cayó y terminó en el piso con un zapato roto.

Rápidamente, todo el equipo de producción corrió a asistirla, puesto que la caída no era parte de la escena. Sin embargo, ella no necesitó su ayuda y una vez más demostró toda su experiencia y profesionalismo: se paró sola con mucha clase y actitud, levantó los brazos y con una sonrisa gritó: “¡Estoy bien!“. Esto hizo que todos los que se encontraban alrededor comenzaran a aplaudir efusivamente. Tras un par de arreglos, el rodaje se reanudó y marchó sobre ruedas.

Luego de que las imágenes se viralizaran, Hathaway demostró por qué es una de las actrices de Hollywood más queridas. Este jueves compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 36.7 millones de seguidores, un video que mostró la recordada caída de su personaje de la princesa Mia Thermopolis en El diario de la princesa (The Princess Diaries) y su reciente accidente en el set de El diablo viste a la moda 2. “Como empezó/ Como continúa”, se pudo leer en el clip que compartió de la cuenta @mayellre. “Veinte años después, sigo cayéndome por ustedes…”, comentó la actriz, con un poco de humor.