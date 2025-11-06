Aniticipo: Johnny Depp estará en exclusiva en Cortá por Lozano

Vero Lozano confirmó que el actor estadounidense será la estrella invitada a su programa la semana que viene, y no sólo eso, también reveló que Deep se hospedará en su casa. Todos los detalles de la relación que lo une con su esposo en esta nota.

Vero Lozano tendrá una visita internacional en Cortá por Lozano, programa que se emite todas las tardes en El 9 Televida, ya que entrevistará a Johnny Depp.

En el marco de su visita a la Argentina para promocionar su nueva película: Modigliani, tres días en Montparnasse, en la que se desempeña como director, Depp pasará por el diván de la conductora. Y no sólo eso, sino que además, se hospedará en la casa de Lozano y su pareja, el Jorge Corcho Rodríguez.

El aclamado actor y director aterrizará en el país para un evento de alcance mundial que tendrá lugar el próximo martes: la avant-première de su última película como realizador, Modigliani, tres días en Montparnasse, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta producción no solo marca un hito en su carrera —siendo su segunda experiencia como director cinematográfico— sino que también es uno de sus primeros proyectos de gran magnitud tras el mediático conflicto legal que enfrentó.

La película es un retrato intenso y caótico de 72 horas cruciales en la vida del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani. Ambientada en el París de 1916, un escenario marcado por la posguerra, la trama se centra en "Modi" mientras evade a la policía y contempla la posibilidad de abandonar su carrera artística. El pintor se debate entre el idealismo puro y la necesidad de comercialización, buscando consejo en su musa inspiradora y en un coleccionista estadounidense cuya intervención podría cambiar su destino. El film encapsula la lucha interna y las dificultades que definieron la vida del artista.