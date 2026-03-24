Andrea del Boca volvió a la casa de Gran Hermano tras recibir el alta médica

Después de haber abandonado la competencia de urgencia por un preocupante cuadro de presión alta, Andrea del Boca regresó por la puerta grande a la casa más famosa del país.

La preocupación por la salud de la máxima estrella de Gran Hermano llegó a su fin en la pantalla de El 9 Televida. Luego de haber abandonado la competencia de urgencia por un cuadro de hipertensión y problemas intestinales, Andrea del Boca recibió el visto bueno de los médicos y reingresó a la casa más famosa del país. Su retorno desactivó los planes de la producción, que ya barajaba nombres de peso para un posible reemplazo definitivo.

La salud de Andrea del Boca mantuvo en vilo al espectáculo nacional durante las últimas 48 horas. La actriz debió ser trasladada a una clínica privada tras manifestar malestares físicos que encendieron las alarmas en los controles de rutina del reality. Sin embargo, su evolución fue favorable y los especialistas determinaron que se encontró en condiciones óptimas para retomar el aislamiento. Santiago del Moro fue el encargado de confirmar la noticia que alegró a sus compañeros, quienes recibieron a la artista con abrazos, devolviendo la calma a una convivencia que se percibió tensa durante su ausencia.

El regreso de la actriz significó un alivio no solo para los participantes, sino también para su familia. Su hija, Anna del Boca, quien manifestó su preocupación por el impacto de la noticia en sus abuelas, celebró la recuperación y destacó la fortaleza de su madre para querer retomar el juego. Con este reingreso, los rumores sobre el desembarco de Graciela Alfano como reemplazo quedaron descartados, a pesar de las intensas negociaciones que se mencionaron en los pasillos de la producción mientras la vacante estuvo abierta.

En Mendoza, el interés por ver nuevamente a la heroína de telenovelas en acción se reflejó en el encendido de El 9 Televida. Andrea del Boca se mostró agradecida con el equipo médico y aseguró que su deseo de ganar permaneció intacto a pesar del susto.

Ahora, la competencia retomó su curso habitual con la protagonista de regreso en su habitación, aunque bajo una estricta observación para evitar nuevas recaídas. La casa recuperó su pieza clave y la “Generación Dorada” volvió a estar completa para encarar las próximas galas de eliminación.