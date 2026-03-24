Andrea del Boca regresó a Gran Hermano y ¿firmó la paz con Yanina Zilli?

Tras superar un cuadro de salud que la mantuvo alejada de la competencia, la actriz cruzó la puerta giratoria con una puesta en escena que remitió a sus mejores épocas en la ficción. Mirá cómo la recibió la que, hasta entonces, se presentó como su “némesis”.

La noche del lunes en El 9 Televida se transformó en un set de telenovela con el esperado reingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano. Tras superar un cuadro de salud que la mantuvo alejada de la competencia, la actriz cruzó la puerta giratoria con una puesta en escena que remitió a sus mejores épocas en la ficción. Sin embargo, el momento que realmente dejó mudos a los mendocinos fue su inesperado acercamiento con Yanina Zilli, marcando un giro radical en la convivencia de la casa más famosa del país.

El regreso de la estrella no fue uno más. Andrea del Boca ingresó con los ojos cerrados y los brazos cruzados, mientras de fondo sonaba el icónico tema de la novela Zíngara. Apenas pisó el living, sus compañeros la rodearon entre abrazos y gritos de alegría, pero todas las miradas se posaron en Yanina Zilli. Las participantes, que habían mantenido fuertes diferencias previas, sorprendieron al fundirse en un abrazo sincero. “Somos dos minas del espectáculo”, lanzó la actriz con humor, a lo que la mediática respondió con una invitación directa a jugar juntas de ahora en adelante, dejando las rivalidades en pausa.

Detrás del show, Andrea del Boca se sinceró sobre los motivos que la obligaron a salir el jueves pasado. Según relató ante Santiago del Moro, sufrió una descompensación vinculada a un cuadro de colon irritable que se complicó con picos de presión alta. “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano!”, bromeó la actriz, quien reconoció haber sentido mucho miedo pero destacó la contención de la producción. Tras recibir el alta médica el lunes 23 de marzo, la protagonista de “Celeste” volvió medicada y con el visto bueno de los profesionales para retomar su lugar en la casa más famosa del país.

A pesar de la calidez del reencuentro, el debate en las redes sociales no tardó en estallar. Mientras muchos seguidores de El 9 Televida celebraron la teatralidad del ingreso, otros sembraron dudas sobre si la actriz pudo haber recibido información del exterior durante su internación.

Sin pruebas de una ruptura del aislamiento, la realidad es que su vuelta reconfiguró las alianzas de cara a la próxima gala. Con la frase “es un volver a empezar”, Andrea del Boca dejó claro que su historia en el reality todavía tiene muchos capítulos por escribir.