Andrea del Boca reapareció tras su sangrienta caída en Gran Hermano: mimos de Anna Chiara y un pedido especial

A través de sus redes sociales, Andrea del Boca compartió las primeras imágenes tras el accidente doméstico que sufrió dentro de la casa y que la obligó a abandonar la competencia por recomendación médica.

Luego de la conmoción que generó su salida de urgencia de Gran Hermano: Generación Dorada, la “reina de las telenovelas” rompió el silencio. A través de sus redes sociales, Andrea del Boca compartió las primeras imágenes tras el accidente doméstico que sufrió dentro de la casa y que la obligó a abandonar la competencia por recomendación médica.

“Mimos que todo lo curan”

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, la actriz subió a su cuenta de Instagram tiernas postales donde se la ve sonriente, rodeada de su hija Anna Chiara y su mascota. “Mimos que todo lo curan”, escribió en letras mayúsculas, dejando claro que su recuperación marcha por buen camino tras el fuerte golpe que sufrió en el rostro.

“Estoy bien, pronto haremos un vivo. Gracias por tanto amor y apoyo”, agregó Andrea, agradeciendo la catarata de mensajes de aliento que recibió desde que se emitieron las crudas imágenes de su caída en la cocina del reality de Canal 9 Televida.

El pedido de la “Andreaneta”: ¿A quién quiere salvar?

A pesar de estar fuera de juego y de que ya se anunció a Grecia Colmenares como su reemplazo, Andrea demostró que sigue “prendida” de lo que pasa en la casa. Sorprendió a todos al realizar un pedido explícito para la gala de eliminación de este lunes.

“La Andreaneta pide: Brian al 9009. Voten, voten, voten”, publicó en una de sus historias. Con este mensaje, la actriz dejó en claro su apoyo incondicional a Brian Sarmiento, el exfutbolista que se encuentra en la cuerda floja junto a Lola y La Maciel. Al parecer, la relación que forjaron dentro de la convivencia se mantiene firme fuera de las paredes de Martínez.

Los detalles de un accidente que asustó a todos

Cabe recordar que el pasado miércoles se mostraron las imágenes del accidente: Andrea se resbaló en la cocina e impactó de lleno contra el suelo, golpeando su cabeza contra un mueble. Ante los gritos y el rostro ensangrentado de la actriz, la producción decidió su traslado inmediato a un centro médico, donde se determinó que no podía reingresar a la competencia de forma inmediata.

Con su salud en franca mejoría, los rumores sobre un posible regreso en el repechaje no tardaron en aparecer, aunque por ahora la “Andreaneta” se conforma con jugar desde afuera.