Andrea del Boca le paró el carro a Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Es injustificable”

La actriz no aceptó las excusas del participante y le dejó en claro que la discriminación no tiene justificación posible. La casa está que arde.

La tensión en la casa de Gran Hermano llegó a su punto máximo por la pantalla de El 9 Televida. Andrea del Boca, la gran figura de esta edición, enfrentó cara a cara a Emanuel Di Gioia por su actitud tras la expulsión de Carmiña Masi.La actriz no aceptó las excusas del participante y le dejó en claro que la discriminación no tiene justificación posible.

El cruce ocurrió frente a Jenny Mavinga, víctima de los ataques de la paraguaya. Emanuel intentó minimizar el hecho asegurando que su excompañera no actuó con maldad. Sin embargo, Andrea lo frenó en seco con una frase demoledora: “Es injustificable, no trates de justificar”. La actriz se mostró visiblemente molesta por la complicidad del joven durante el polémico desayuno.

Emanuel trató de defenderse afirmando que él mismo le marcó el error a Carmiña en privado. Pero Andrea del Boca no dio el brazo a torcer y cuestionó las risas que se vieron en cámara. “Hay chistes y chistes”, lanzó la protagonista, remarcando que un comentario solo es humor si la otra persona también se ríe y está presente.

La firmeza de la actriz fue celebrada por los seguidores de El 9 Televida en redes sociales. Mientras Emanuel intentaba calmar las aguas, la artista cerró la discusión con autoridad. Para ella, los límites fueron cruzados y no hay lugar para medias tintas cuando se trata de respeto hacia una compañera como Mavinga.

Este enfrentamiento debilita aún más la imagen de Emanuel de cara a la eliminación del lunes. Por su parte, Andrea del Boca se consolida como la referente ética dentro de la Generación Dorada. El clima en la casa quedó gélido y se espera que esta noche se vean las repercusiones de este careo que cambió las reglas del juego.