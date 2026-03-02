Andrea del Boca enfureció por unos fideos y se pudrió todo en Gran Hermano

A solo una semana del debut, la actriz estalló contra sus compañeros por el desperdicio de comida y la falta de higiene. La estrella de las telenovelas no se calló nada y lanzó una advertencia que pone en jaque la convivencia de la “Generación Dorada” en El 9 Televida.

La convivencia en la casa más famosa del país comenzó a mostrar sus primeras grietas en El 9 Televida y, esta vez, la protagonista del conflicto es Andrea del Boca. La reconocida actriz, acostumbrada a la disciplina de los sets de grabación, no ocultó su indignación ante lo que considera una falta de respeto total hacia el grupo: el descuido de los alimentos. Se picó todo en Gran Hermano, generación dorada.

El detonante fue el hallazgo de restos de comida fuera de la heladera. “Estoy atacada. Es no pensar en el otro, es cag… en el otro”, le confesó Andrea a su compañero Yipio en una charla que reflejó el clima de tensión que se vive en el reality. Para la actriz, el hecho de dejar ollas con sobras a temperatura ambiente es una falta grave de organización.

Andrea del Boca explicó que la comida que queda fuera de la heladera termina fermentándose y debe ser tirada, algo que considera inaceptable dada la escasez de recursos en el juego. Además, denunció actitudes sospechosas: “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí… hay que sacarles un poquito las máscaras”, sugirió, insinuando que el desorden podría ser una estrategia de algunos para desestabilizar.

El reclamo de la actriz no se limitó a la cocina. Junto a Yipio, repasaron el preocupante estado de la higiene general. Entre jabones tirados en el baño y el insólito hallazgo de un cepillo de dientes en la cocina, Andrea dejó en claro que no está dispuesta a tolerar la desidia de sus convivientes en esta etapa del certamen.

Días atrás, la protagonista de Perla Negra ya había marcado territorio con el tema de los suministros básicos. Se mostró molesta por la falta de previsión para los participantes que no comen carne y por el consumo excesivo de huevos por parte de algunos jugadores. “Yo no como huevos desde que entré, pero me corresponderían veintiuno”, lanzó con ironía.

Con este cruce, Andrea del Boca se perfila como la “guardiana del orden” dentro de la Generación Dorada. Su experiencia y carácter firme prometen generar más roces con los integrantes más jóvenes o descuidados, convirtiendo la administración de la heladera en el nuevo campo de batalla de Gran Hermano por El 9 Televida.