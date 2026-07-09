Andrea del Boca abandonó Gran Hermano por la salud de su madre

La icónica actriz debió dejar de forma abrupta el reality tras ser convocada al confesionario. Su hija, Anna del Boca, solicitó su salida ante una complicación médica de su abuela de 95 años. Santiago del Moro confirmó que la renuncia es definitiva.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) sufrió una de sus bajas más impactantes y dolorosas en lo que va del certamen. En la noche del miércoles, la legendaria actriz Andrea del Boca abandonó la competencia de manera definitiva tras recibir una dura noticia familiar dentro del confesionario. Su madre, Ana María Castro, de 95 años, atraviesa un bache de salud, lo que motivó a que la hija de la artista solicitara su inmediata salida del aislamiento.

El clima de la gala de nominación cambió por completo cuando el “Big” convocó a Andrea al confesionario para comunicarle que afuera la necesitaban. Sin dudarlo un solo segundo y visiblemente conmovida, la actriz priorizó el bienestar de los suyos y armó las valijas.

Un desgarrador adiós en el confesionario: “Primero están ellas”

La secuencia fue directa y cargada de sensibilidad. La voz de Gran Hermano le transmitió el mensaje que su hija, Anna del Boca, había hecho llegar a la producción: “Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera”, le explicó la voz del reality.

Rompieno en llanto pero con una enorme firmeza, Andrea del Boca asintió y dejó en claro cuáles son los valores que rigen su vida: “Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que si ellas me necesitaban… Primero están mi mamá y mi hija. Fue un honor para mí estar en esta casa. He sido muy feliz”, expresó en su despedida.

Una salida sin retorno y el pedido a sus aliados

A diferencia de sus dos salidas previas del juego —una por un problema médico que requirió internación y otra tras sufrir una fuerte caída—, esta vez el adiós es total. Aunque el periodista Ángel de Brito había deslizado en su programa de streaming Ángel Responde la posibilidad de un futuro regreso mediante repechaje, el conductor Santiago del Moro fue categórico en la gala en vivo: no habrá reemplazo ni vuelta al juego para la actriz. Su contador oficial se detuvo en 91 días de competencia.

Antes de cruzar la famosa puerta principal, Andrea se tomó unos minutos para despedirse uno por uno de sus compañeros. El momento más emotivo se dio con su aliada más cercana, Yipio Pintos, a quien abrazó fuerte y le encomendó una misión de cara al tramo final del reality que terminará en septiembre:

El pedido al grupo: “Sean un grupo unido, no se peleen, no lloren” .

Su candidata: Del Boca señaló abiertamente a Yipio como la participante que, según su visión, merece ganar esta edición de la “Generación Dorada”.

Con la salida de Andrea, quedan 17 participantes en carrera buscando el premio mayor en una casa que quedó completamente en shock tras la partida de una de sus máximas referentes.

Seguí los detalles de la salud de la madre de Andrea del Boca, las repercusiones de su salida en la casa y las mejores galas de Gran Hermano en la pantalla de El 9 Televida.