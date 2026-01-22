And the winner is: Yildiz, al menos en esta mini batalla de Pasión Prohibida

Doğan ha llegado inesperadamente a la casa de Yildiz, decidido a tomar medidas y eliminar a Julia de su vida. ¿Será verdad? Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, el tanque turco de las tardes de El 9 Televida.
Julia era la piedra en el zapato de Yildiz y parece que logrará deshacerse de ella. Mirá lo que va a pasar en los próximos episodios de Pasión Prohibida, el tanque turco de las tardes de El 9 Televida.
Sin dar rodeos, el empresario no ha perdido tiempo. Demostrando que su amor es firme, ha activado el manos libres de su teléfono y llama a Julia frente a Yildiz. La conversación ha sido directa y le ha dicho a su amiga que, a partir de ese momento, no volverán a verse.
Aprovechando la ocasión, le ha agradecido tantos años de amistad, pero ha recalcado de manera contundente que Yildiz es la persona más importante en su vida.
Julia, muy afectada, ha decidido no responder en el momento. A pesar del dolor y la sorpresa, ha preferido callarse. La llamada ha dejado a Yildiz con la sensación de haber ganado una batalla importante, al menos por ahora. ¿Está decidida ahora a darse otra oportunidad con el padre de su hija?
Cabe recordar que unos días antes, Yildiz lo puso contra las cuerdas al descubrir que la relación que él mantenía con Julia no era solo una amistad, sino que también eran amantes.
Mientras tanto, Julia ha decidido presentarse en casa de Selim. ¿Qué tipo de relación tienen? Lo descubriremos en breve y por eso no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma, la novela que en Mendoza conocemos como Pasión Prohibida, por El 9 Televida.