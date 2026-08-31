“Amor no correspondido”: el oscuro secreto de Harun para querer destruir a Bahar

El nuevo jefe médico del hospital intensificó sus ataques contra Bahar y amenazó con suspenderla si comete el mínimo error. Un impactante recuerdo reveló el verdadero y despechado motivo detrás de su obsesión por hundirla.

Las noches de El 9 Televida se encendieron con momentos de extrema tensión en Bahar. La llegada de Harun Demirsoy como nuevo jefe médico alteró por completo la paz del hospital, marcando a la protagonista como su blanco principal y prometiendo hacerla sufrir en cada turno.

Lejos de respaldar el trabajo de los residentes en la operación más decisiva de la jornada, Harun acorraló a Bahar y dejó en claro sus oscuras intenciones frente a Maral: “No tiene nada que la haga especial. Puedo suspenderla si fracasa en la operación de hoy”, amenazó firmemente.

El desgarrador secreto del pasado que lo cambió todo

Sin embargo, el origen de tanto resentimiento no radica en una rivalidad profesional. Un revelador flashback trasladó la historia a los pasillos de la Facultad de Medicina, dejando al descubierto la verdadera razón del odio del villano.

Años atrás, un joven Harun observaba en secreto a Bahar con profunda admiración y amor. Sin embargo, los ojos de la estudiante solo tenían lugar para Timur.

Aquel amor imposible y la indiferencia que recibió se transformaron con los años en un profundo despecho. Convencido de que Bahar es una “soñadora patética” cuyo mayor error fue haber elegido a Timur, Harun regresó dispuesto a saldar cuentas pendientes.

¿El fin de la carrera de Bahar?

Decidido a demostrar que la protagonista no merece ostentar su título ni ejercer la profesión, Harun desplegó una trampa médica que podría costarle la suspensión definitiva.

Bahar se enfrenta ahora a la prueba más difícil de su vida en el quirófano: ¿logrará sobreponerse al ataque de su antiguo enamorado o el plan del villano triunfará en la pantalla de El 9 Televida?