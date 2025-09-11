Amor confirmado: Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos

La cantante rosarina y el delantero del FC Barcelona confirmaron su relación.

Si bien hace algunos días Lamine Yamal había borrado todo rastro, casi como negando su existencia, de Nicki Nicole en sus fotos de IG, este jueves todo dio un inesperado giro. La artista rosarina y el joven futbolista del FC Barcelona posaron juntos en una selfie distendida y sonriendo, evidenciando la complicidad entre ambos. La imagen, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, despertó la expectativa de los fans y le puso fin a los rumores sobre el vínculo entre la cantante argentina y la estrella emergente del fútbol internacional.

La flamante pareja subió dos fotos por separado. La primera llegó de la mano de Lamine y se la puede ver a ella en primer plano, con la cabeza recostada en el pecho del futbolista español, a quien tan solo se le ve la remera que eligió. Tan solo unos minutos más tarde, la rosarina hizo lo propio y esta vez los dos posaron para la cámara.