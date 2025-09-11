Amor confirmado: Nicki Nicole y Lamine Yamal juntos

La cantante rosarina y el delantero del FC Barcelona confirmaron su relación.
Si bien hace algunos días Lamine Yamal había borrado todo rastro, casi como negando su existencia, de Nicki Nicole en sus fotos de IG, este jueves todo dio un inesperado giro. La artista rosarina y el joven futbolista del FC Barcelona posaron juntos en una selfie distendida y sonriendo, evidenciando la complicidad entre ambos. La imagen, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, despertó la expectativa de los fans y le puso fin a los rumores sobre el vínculo entre la cantante argentina y la estrella emergente del fútbol internacional.
La flamante pareja subió dos fotos por separado. La primera llegó de la mano de Lamine y se la puede ver a ella en primer plano, con la cabeza recostada en el pecho del futbolista español, a quien tan solo se le ve la remera que eligió. Tan solo unos minutos más tarde, la rosarina hizo lo propio y esta vez los dos posaron para la cámara.
Ella con cara de seriedad y él con una sonrisa se mostraron felices en esta nueva etapa de su vida. “Fans la que se avecina”, escribió Nicole en la ubicación de la fotografía, tal vez un indicativo de algo por venir. Las publicaciones marcan la primera vez que ambos deciden mostrarse juntos y dejar un registro explícito en redes, dando lugar a interpretaciones sobre la relación que los une.
Estas postales llegan el día después de que la cantante hable por primera vez del vínculo que tiene con el deportista. En el marco de un desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, Nicki Nicole fue abordada por periodistas que le consultaron directamente sobre su vínculo con Yamal. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, la artista respondió con entusiasmo: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa, confirmaron de manera oficial la relación que aún se ponía en duda y fue objeto de rumores de infidelidad en un corto lapso de tiempo.