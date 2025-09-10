Amor a Cualquier Precio y el peligroso e incontrolable deseo de Seyran y Ferit

El hecho de que ahora vivan, de nuevo, bajo el mismo techo torna cada encuentro a solas entre Seyran y Ferit en una zona de peligro. ¿Cómo harán para evitar sentir lo que sienten? Mirá lo que se viene en la novela de las noches de El 9 Televida.

Ferit se empecinó y consiguió lo que quería: que Seyran volviera a vivir en la mansión Korhan. Según él es para poder cuidarla de Sinan, pero la audiencia de Amor a Cualquier Precio que sigue fielmente esta intensa historia de amor en las noches de El 9 Televida, sabe que el deseo y el amor los queman a los dos por igual. Así, la pregunta que nace es: ¿cuánto tiempo lograrán contener lo que sienten? Acá te contamos lo que se viene en Yalı Çapkını.

Incluso Halis Korhan regresó a la casa, ahora sí que ya están todos. Pero el fandom #SeyFer diría que sobra alguien, en referencia a Diyar. Es que ya con Sinan fuera del mapa del amor de Seyran, Ferit vuelve a tener libre acceso para que ambos puedan retomar la escritura de su apasionante historia de amor, esa que atrapa todas las noches a los mendocinos, y que ha generado que la novela turca sea un suceso a nivel mundial.

Ferit y Seyran tienen una nueva conversación luego de que la chica se entere de que su mamá y su papá tendrán un bebé, es decir, Seyran tendrá un hermano o hermana. En esa charla en la que comienza a hacerse más notorio el acercamiento físico, Seyran le expresa a su exesposo que no quiere que pierda a Diyar por su culpa.

Así, exponiendo su vida y yendo en contra de la orden de Ferit, la chica va a ver a Diyar y sus abuelos. Allí hablará con ellos pero a continuación tendrá una nueva situación con el personaje de Mert Ramazan Demir, que a la audiencia le traerá memorias pasadas del episodio 62 cuando ella confiesa todo el infierno que vivió a manos de Okesh y del cual su amado la ayuda a salir.

Sin embargo, esto no queda acá. La tensión sexual, el deseo y el amor como combustible de todo lo demás se vuelven algo que tornará peligroso cada cruce dentro de la mansión y cada encuentro. ¿Serán capaces de controlar el ardiente impulso?

Para saber cómo sigue este amor entre Seyran y Ferit, que de alguna manera el fandom vivió como el de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, no te pierdas los próximos episodios de Amor a Cualquier Precio en Canal 9 Televida.