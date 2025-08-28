Amor a Cualquier Precio: “Tengo miedo de perderla”, le dice Ferit y la mirada de Seyran se inunda de dolor y lágrimas

Ferit y Seyran se sientan a conversar y, por primera vez, desde que volvieron a verse luego de 2 años hablan con la verdad. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las noches de El 9 Televida.

Uno de las condiciones que Diyar le puso a Ferit para aceptar casarse con él, fue que no volviera a ver a Seyran. Desde que ese pedido tuvo lugar, el menor de los Korhan no había encontrado la manera de poder hablar con su exesposa sobre eso. Pero ahora, sin esperarlo, la oportunidad se presenta. Ferit y Seyran tienen una incómoda pero sincera conversación que desparramará varias lágrimas. Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.

Seyran visita a Ferit en su taller, una vez más. Pero llega justo cuando él se está preparando para ir a pedir la mano de Diyar con su familia. Aún así, la recibe y escucha la razón por la que su exmujer va a verlo. Allí Seyran le confiesa que estuvo mal en decirle que no se casara.

Ferit invita a Seyran a sentarse y así escucharla y, de paso, ver si puede contarle que Diyar le puso como condición al darle el sí a su matrimonio, que no puede volver a verla.

Seyran con su verborragia le cuenta que le gusta ir al taller, que allí se siente en paz. Por lo que Ferit intuye que la chica no está bien con Sinan y menos que nada viviendo con su suegra. En un rapto de sinceridad la mujer le agradece el hecho de que le insistiera para que trabajen juntos porque ella lo considera su mejor amigo, amén de que estuvieron casados, y le emociona que “pueden crear cosas juntos”. Sin embargo, ese contexto de emoción y alegría se transforma en un momento que le dejá el corazón roto a Seyran cuando Ferit le confiesa que por pedido de Diyar no podrán instalarse a trabajar en el taller como ella le ha ido a pedir.

“Tengo miedo de perderla”, le dice Ferit y la mirada de Seyran se inunda de dolor y lágrimas. Así, quien supo ser “el pistacho de Antep” de Ferit Korhan, entendió que lo había perdido para siempre. Pero, ¿será para siempre?

Para saber cómo avanza Amor a Cualquier Precio, no te pierdas el episodio de este jueves en El 9 Televida.