Amor a Cualquier Precio: Suna hace una jugada ¿por venganza, celos y traición?

Hasta ahora el vínculo entre Seyran y Suna, se había mantenido como el dos hermanas que se apoyan frente a todos los procesos de la vida, pero parece que la cosa cambia. Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio, la novela turca de las noches de El 9 Televida.

En estas tres temporadas de Amor a Cualquier Precio, el vínculo de Seyran y Suna se mantuvo sin muchas oscilaciones. Casi como el buen y sano vínculo de dos hermanas que se quieren y respetan, las Şanlı lograron sortear muchos eventos desde el comienzo. Sin embargo, parece que esta vez un suceso lo cambia todo en la novela turca de las noches más vistas de El 9 Televida.

La tía Hattuc se acerca a Suna para reprenderla por actuar sin consultar a sus mayores. Es que la chica hizo caso a Ferit imprudentemente, hipotecaron la mansión y ahora están en una situación mucho más complicada que al principio.

“Tía, no me mires de esa forma, por favor. Ferit llegó y me dijo muchas cosas: que no me preocupara, que él lo iba a resolver. Dijo que todo estaría bien, ¿qué más podía hacer?”, dirá la joven.

Hattuc, molesta, la comparó con su hermana menor. “Suna, los papeles están a tu nombre, pero no es tu casa, ¿por qué no entiendes eso? ¿Cómo se te ocurre hacer algo tan importante sin hablar con tus mayores? Mira a Seyrán, ella ante cualquier problema va a hablar con Halis. ¿Por qué tú buscas otras vías”?

Suna revela el secreto de Seyrán

“El día de mañana, tú y Seyrán van a tener hijos. ¿Cómo los vas a criar? ¿Qué les vas a enseñar?”, mencionará la anciana, despertando el resentimiento de Suna.

“Al menos yo voy a tener hijos a los que criar. Dile al señor Halis que su amada nuera nunca le dará los nietos que quiere. Seyrán nunca podrá tener hijos. Aunque a ustedes no les guste, yo soy la única que puede continuar con la familia del señor Halis”, confesó.

¿Qué pasará de ahora en más? Para averiguarlo, no te pierdas cómo se viene Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.