Amor a Cualquier Precio: la verdad sale a la luz y un error vuelve a poner todo en riesgo

La exitosa novela turca Amor a Cualquier Precio o como se conoce a nivel muncial, Yalı Çapkını, atraviesa uno de sus momentos más intensos, con giros decisivos que se viven todas las noches por El 9 Televida.

La confesión que destapa un crimen, la caída definitiva de la Gran Dama y una decisión impulsiva de Seyrán marcan un antes y un después en la historia que desde hace un año es el mayor éxito televisivo de El 9 Televida. Mirá lo que va a pasar entre este viernes y el lunes en Amor a Cualquier Precio.

La trama de Amor a Cualquier Precio entra en una etapa crucial donde las verdades ocultas comienzan a salir a la superficie y nada vuelve a ser como antes. Suna deseaba pasar la noche junto a su familia, pero una vez más la Gran Dama impuso su voluntad. Obsesionada con proteger a su heredero, la obligó a regresar a la mansión, arrebatándole toda libertad y reforzando el clima de control que la rodea.

Temiendo por la seguridad de su hija, Esme y Kazım toman una decisión drástica: hacen las valijas y se instalan en la nueva residencia de Çiçek, aun sabiendo que esto podría desatar un nuevo conflicto. La tensión no tarda en explotar cuando Kazım intenta provocar a Karam, pero el hombre responde de manera intimidante al tomar la navaja con la mano desnuda, dejando en claro que no teme a las amenazas.

Mientras tanto, Ferit, desde la cárcel, pone en marcha un plan arriesgado junto a Abidin y Orhan. A través de un guardia, hacen llegar a Sadık un mensaje que aparenta ser de la Gran Dama, donde ella lo amenaza de muerte si se atreve a hablar. El miedo logra su cometido: Sadık se quiebra y confiesa que fue la Gran Dama quien ordenó el asesinato de Aysen. La declaración queda registrada en video y se convierte en una prueba clave.

Con esa evidencia, la fiscalía actúa de inmediato y ordena la captura de Çiçek y Karam. Aunque la mujer intenta huir, es su propio hijo quien se lo impide. Con la mansión finalmente libre, los Korhan regresan en gloria y majestad a la residencia que siempre les perteneció.

Sin embargo, la calma dura poco. Seyrán, impulsada por sus deseos de demostrar su talento, acepta trabajar como diseñadora en solitario con los inversionistas, con la intención de sorprenderlos y beneficiar a Ferit. El problema surge cuando él sale de la cárcel antes de lo esperado y se presenta sin saber lo que ocurrió a sus espaldas, abriendo un nuevo frente de conflicto.

Entre confesiones, caídas y decisiones que pueden cambiarlo todo, Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını) continúa atrapando al público todas las noches por El 9 Televida.