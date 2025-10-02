Amor a Cualquier Precio: Igual lo de Diyar no mueve la aguja, parece…

La historia de desamor, más que de amor, de Seyran y Ferit empieza a marcar un cierre de etapa con lo que se verá este jueves en El 9 Televida. Acá te adelantamos un poco de lo que se viene esta noche en el suceso turco, Amor a Cualquier Precio.

Esta tercera parte de la historia de Seyran y Ferit se sintió interminable. Durante las primeras etapas nos acostumbramos a las peleas, pero también a las reconciliaciones de la pareja de Amor a Cualquier Precio, que además valían doble porque el fandom sabía que ahí no había mucho acting. Sin embargo, cómo ha costado que esta vez el personaje de Mert Ramazan Demir acepte las cosas y actúe en consecuencia. Y ahora que toda la audiencia de El 9 Televida soñaba con ver ese momento, viene Diyar y termina herida… ¿Raro igual, no? Ahhh pero acá, con este mini adelanto sin spoiler, te vas a enterar de mucho más.

Ferit ya no puede con su amor por Seyran Şanlı y consigo mismo. Determinado a finalizar su relación con Diyar, va a buscarla para terminar su compromiso, pero lo que encuentra cambia sus planes. Así termina teniendo que llevarla a la mansión Korhan.

Así, ahora la casa se convierte en una especie de conventillo. Ferit, Diyar y Seyran: todos bajo el mismo techo.

La cosa no resiste mucho más. La tensión sexual entre los protagonistas está a punto de hacer volar todo, pero ahora con la “prometida” del menor de los Korhan en medio, la cosa se complica. Igual, y para alivio del fandom #SeyFer, se vienen pequeños momentos muy hermosos en donde la intimidad de la pareja vuelve a tomar el centro de la escena.

Seyran sospecha del ataque a Diyar. Y un poco más adelante vamos a descubrir que lo que el personaje de Afra Saraçoğlu le reclama a su amor no sólo no es en vano, sino que Ferit siempre le creyó.

Pero no te anticipamos nada más. Directamente te extendemos una cálida y hermosa invitación a que no te pierdas ninguno de los episodios de Yalı Çapkını que se vienen en las noches de El 9 Televida.