Amor a Cualquier Precio: El fandom se levantó creativo con la IA y copó todo con imágenes con un final alternativo

Este jueves el fandom de la novela más vista de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, se levantó con ganas de hacer arte con la IA y dieron suelta a la imaginación creando piezas que llenaron de nostalgia y esperanza a las fanáticas de la historia de amor de Ferit y Seyran, y de Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu.

Mientras que este jueves en la pantalla de El 9 Televida la desesperación se apoderará de Ferit y de la audiencia de Amor a Cualquier Precio, en las redes podrás encontrar sosiego en las creativas imágenes con las que el fandom copó todo. Se ve que a las fanáticas del amor de Seyran y Ferit las invadió la nostalgia y dieron rienda suelta a su imaginación utilizando la IA, y con las etiquetas de la pareja que supo conseguir la fama mundial, compartieron el material que a continuación te compartimos.

Para contextualizar esto, el fandom de Yalı Çapkını llora nostalgia desde abril, cuando la serie finalizó su rodaje y emisiones en Turquía. Desde entonces las chicas extrañan no poder ver, como cada viernes, que eran los días que la novela se emitía en su país de origen, el amor de Seyran y Ferit.

Y más allá del amor, y sobre todo, lo que más añoran y le reclaman hasta el día de hoy a OGM, la casa productora de la serie, es el hecho de que hacia el final, y ojo porque acá va algo de spoiler, las escenas que ellas más esperaban ver sólo duran minutos. Por lo que las chicas se sienten estafadas.

Pero, lejos de quedarse sólo en el odio al productor y en la queja, este jueves tomaron cartas en el asunto y con la IA se pusieron creativas y armaron imágenes de un final alternativo, y el que ellas esperaban ver para Ferit y Seyran. Mirá.

Incluso una cuenta de X se animó a más y puso la imagen animada.

Como este fandom no se anda con chiquitas, desde El 9 Televida, les sugerimos que se prendan a nuestra programación y disfruten de las escenas de Amor a Cualquier Precio que, aún escriben la historia de Seyran y Ferit todas las noches.