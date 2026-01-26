Amistad en la era digital: ¿Más desconectados en la hiperconexión?

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han transformado la arquitectura de nuestros afectos. Entre la inmediatez del “like” y la profundidad de una charla cara a cara, analizamos cómo la tecnología redefine lo que significa ser amigos hoy.

En cualquier café de la ciudad se repite la misma escena: cuatro personas sentadas a la mesa, compartiendo un momento, pero cada una con la mirada fija en su pantalla. Esta imagen es el símbolo perfecto de nuestra era. La tecnología ha derribado las fronteras físicas de la comunicación, permitiéndonos mantener vínculos a miles de kilómetros de distancia, pero también ha levantado muros invisibles en la supuesta “cercanía”.

“Hoy es casi un acto intrusivo llamar a alguien sin avisarle por mensaje antes, cuando en realidad no sucede nada si no pueden atendernos, y si se logra la comunicación se logra al menos este acto vincular básico”, opina el psicólogo Marcelo Ceberio.

-¿Cómo incide lo digital en el vínculo?

La tecnología no es solo un canal; es un actor que modifica la dinámica del afecto. Antes, la amistad requería presencia y tiempo compartido. Hoy, gran parte de ese intercambio se ha trasladado al plano de lo asíncrono. Ya no esperamos a ver a alguien para contarle una novedad; se lo enviamos por WhatsApp en el instante. Esto genera una sensación de compañía constante, pero también elimina el factor sorpresa y la “digestión” de las experiencias que antes compartíamos en los encuentros presenciales.

La cercanía física potencia una cantidad de neurotransmisores, y calidez al vernos, tocarnos, y escucharnos cara a cara, imposible de igualar con el contacto on line. No critico a las tecnologías ni las nuevas formas de amistad, pero sí hay que tener cuidado de que no nos coma. La tecnología no es un sustituto en una relación de amistad, es sólo un vehículo de contacto.

-¿Qué pros diría que tiene?

Es innegable que las nuevas herramientas han traído beneficios que antes eran impensables:

Abolición de la distancia: Amistades que antes se habrían perdido por una mudanza hoy se mantienen vivas gracias a videollamadas y grupos compartidos.

Comunidades de interés: La tecnología permite encontrar “tribus” con gustos específicos, facilitando amistades basadas en afinidades que quizá no abundan en nuestro entorno físico inmediato.

Soporte inmediato: En momentos de crisis, el acceso rápido a un mensaje de aliento puede ser un salvavidas emocional.

Contras y limitaciones: La trampa de la superficialidad

Sin embargo, el entorno digital impone limitaciones que desgastan la calidad del vínculo:

-El fenómeno del phubbing: Ignorar a quien tenemos enfrente por mirar el celular genera resentimiento y reduce la empatía.

-La amistad como “performance”: A veces, parece más importante mostrar que nos estamos divirtiendo con amigos en una story de Instagram que disfrutar el momento real. La validación social (likes) reemplaza a la validación emocional.

-Falta de lenguaje no verbal: Gran parte de la conexión humana depende del tono de voz, la mirada y el contacto físico. El texto plano suele dar lugar a malentendidos y carece del calor de un abrazo o una risa compartida.

-¿Estamos más desconectados?

“Aquí reside la gran paradoja. Estamos más comunicados, pero no necesariamente más conectados. La comunicación digital suele ser fragmentada y superficial. Podemos saber qué almorzó un conocido o dónde está de vacaciones un excompañero de escuela, pero desconocemos sus miedos actuales o sus sueños más profundos.

La tecnología tiende a favorecer la cantidad sobre la calidad. Tenemos cientos de “amigos” en redes, pero el círculo de intimidad real suele ser pequeño. Si la amistad se alimenta de la vulnerabilidad y la atención plena, las notificaciones constantes son su principal enemigo, ya que fragmentan nuestra capacidad de escuchar de verdad al otro.

El desafío: Hacia una amistad intencional

“La tecnología no es la culpable, sino el uso que hacemos de ella. Nos limita cuando dejamos que el algoritmo decida con quién interactuamos o cuando sustituimos el esfuerzo de una visita por un simple emoji de corazón.Para no perdernos en la red, debemos practicar la intencionalidad. Esto implica dejar el teléfono a un lado al sentarnos a la mesa, priorizar los encuentros físicos siempre que sea posible y recordar que un ‘visto’ nunca reemplazará el valor de una conversación profunda. La verdadera conexión no depende de la señal de wi-fi, sino de nuestra capacidad de estar presentes para el otro”.

