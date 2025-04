Alumnos de 13 y 15 años organizaron por Whatsapp una masacre para “matar a quien toque”

Por mensajes de WhatsApp, alumnos de la escuela Ingeniero Maschwitz de Buenos Aires planearon robar armas y llevar a cabo un tiroteo en el colegio.

Toda la Argentina quedó conmocionada luego de que saliera a la luz la conversación que tuvieron alumnos de la escuela Ingeniero Maschwitz, en Buenos Aires, en la cual organizaban una masacre dentro del establecimiento. Los mensajes, que circularon a través de un grupo de WhatsApp autodenominado “Tiroteo Escolar”, revelan una macabra planificación para “matar a quien toque“.

En las conversaciones, los adolescentes, de entre 13 y 15 años, discuten detalles sobre las armas que pretendían utilizar. “La MP5 sirve para media y corta. La block de corta y un poco media y la uzl 22 es corta”, se lee en uno de los mensajes. Otro participante del chat intentaba dar directivas sobre la ejecución del ataque: “Es un tiroteo, no es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende?”. La escalofriante respuesta de otro menor no se hizo esperar: “Ahora estoy en clases, luego explico ya que soy amante de los tiroteos escolares”.

La situación fue aún peor cuando se supo que el grupo planeaba robar armas de una comisaría ubicada en las inmediaciones de la escuela. Esta intención quedó expuesta en otra de las conversaciones que generó gran preocupación entre los padres y las autoridades.

La noticia de la planificación de la masacre y el contenido de los mensajes se propagó rápidamente y generó pánico entre los padres de los alumnos. Muchos de ellos informaron haber recibido mensajes intimidatorios en los que se advertía a sus hijos que “no vayan hoy a la escuela”, acompañados de la imagen de un arma. Uno de los mensajes incluso revelaba la presunta fuente de las armas: “Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”.

Ante la gravedad de la situación, los dos menores identificados como principales responsables de la planificación fueron desafectados del colegio. Sin embargo, esta medida no ha logrado calmar el terror que persiste entre los padres, quienes se congregaron en la puerta de la escuela para exigir explicaciones a las autoridades y reclamar por el “derecho” de sus hijos a “estudiar sin miedo”.

La causa judicial fue caratulada como “intimidación pública”. No obstante, debido a la edad de los acusados, considerados inimputables, la única medida dispuesta hasta el momento es su exclusión del colegio y la continuidad de sus estudios de manera remota durante cuatro meses. A pesar de que el colegio permanece abierto, la asistencia de alumnos ha sido significativamente menor en los últimos días, reflejando el profundo temor que embarga a la comunidad educativa.

Se informó que se ha reforzado la seguridad en las instituciones educativas y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y la toma de declaraciones en el marco de la investigación judicial.

Otro de los mensajes hallados en el grupo virtual expone la brutalidad del plan: “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”. Finalmente, otro de los mensajes textuales que revela la frialdad de la planificación expresa: “Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”.