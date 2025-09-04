Alto fiasco: Matías Alé anunció que se casa pero resulta que no puede ¿qué se lo impide?

El actor planeaba casarse con Martina Vignolo el próximo 23 de octubre en Mar del Plata, pero apareció un papel que se lo impide. Mirá.

Matías Alé compartió en las redes un video con su novia, Martina Vignolo, anunciando que se casan. Pero la novedad y la felicidad poco les duró porque apareció un impedimento para que el actor pueda contraer matrimonio. Mirá.

Matías Alé y Martina Vignolo compartieron un video en donde anunciaban las fecha de su casamiento: 23 -10 – 2025 decía el cartel. Y a pesar de que luego contaron en el streaming de de Brito que ya están con los preparativos a pleno, la boda corre peligro de ser real.

Es que Alé se enteró que sigue casado y esto puede poner en riesgo la boda con su actual pareja, que será el 23 de octubre próximo en Mar del Plata. “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo “pero vos estás casado”. Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés”, dijo el actor, que se casó en 2015 con María del Mar Cuello Molar.

Sobre por qué no estaba divorciado de su ex pareja, Ale contó que la jueza de paz le explicó que “no estaba registrado el divorcio” porque “no se pagaron las tasas”.A 10 años de aquella fallida relación que terminó no solo en un escándalo mediático, sino con Matías internado por un brote psicótico, Fernando Burlando tomó el caso y presentó la documentación una vez más. Sin embargo, el trámite puede llegar a demorar como mínimo dos meses.“Pido por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, dijo el animador que tiene (casi) todo listo para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

El brote psicótico que sufrió Matías Ale en 2015

Hace casi 910años que Matías Alé sufrió un brote psicótico que produjo un cambio rotundo en su vida. Ahora que el tiempo pasó, se animó a dar detalles de esa madrugada de 2015 y cómo recuerda todo lo sucedido respecto a los incidentes con su ex pareja.

Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2015, Matías Alé sufrió un brote psicótico, por el cual agredió a su esposa en ese momento, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. Luego de este hecho, fue internado en el Sanatorio La Trinidad.