Alto fiasco: Matías Alé anunció que se casa pero resulta que no puede ¿qué se lo impide?

El actor planeaba casarse con Martina Vignolo el próximo 23 de octubre en Mar del Plata, pero apareció un papel que se lo impide. Mirá.
Matías Alé y Martina Vignolo compartieron un video en donde anunciaban las fecha de su casamiento: 23 -10 – 2025 decía el cartel. Y a pesar de que luego contaron en el streaming de de Brito que ya están con los preparativos a pleno, la boda corre peligro de ser real.
El brote psicótico que sufrió Matías Ale en 2015
Hace casi 910años que Matías Alé sufrió un brote psicótico que produjo un cambio rotundo en su vida. Ahora que el tiempo pasó, se animó a dar detalles de esa madrugada de 2015 y cómo recuerda todo lo sucedido respecto a los incidentes con su ex pareja.
Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2015, Matías Alé sufrió un brote psicótico, por el cual agredió a su esposa en ese momento, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. Luego de este hecho, fue internado en el Sanatorio La Trinidad.