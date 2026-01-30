Almodóvar y su primer trailer de”Amarga Navidad”

El universo cromático y sentimental de Pedro Almodóvar regresa a la gran pantalla con un avance que ya anticipa su esencia: una mezcla de pasión, melancolía y el inconfundible sello del deseo. Protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y un elenco coral de lujo, se estrenará en marzo.

El cine de Pedro Almodóvar siempre llega como una marea de colores intensos y emociones a flor de piel. Aunque las fiestas decembrinas ya han quedado atrás en el calendario, el director nos invita a revisitar su atmósfera más cruda con el lanzamiento del primer tráiler de “Amarga Navidad”. Este avance no solo nos permite escuchar por primera vez los diálogos de sus protagonistas, sino que confirma que estamos ante un Almodóvar en estado puro: uno que transita con maestría entre el dolor del duelo y la pulsión creativa.

La película se sumerge en las sombras de la pérdida bajo la influencia musical de Chavela Vargas. Con estreno fijado para el 20 de marzo, el cineasta manchego vuelve a explorar los recovecos del alma femenina en una historia donde el trabajo se convierte en el último refugio frente a la tragedia.

Un mosaico de soledades y encuentros

La trama de “Amarga Navidad”, escrita íntegramente por el cineasta, se articula a través de dos ejes narrativos que terminan por converger. Por un lado, Bárbara Lennie interpreta a una exitosa directora de publicidad que intenta evadir el vacío dejado por la reciente muerte de su madre sumergiéndose en una extenuante jornada laboral durante el último tramo del año.

Por el otro, el argentino Leonardo Sbaraglia da vida a un guionista y director cuyas vivencias personales se entrelazan con las de Lennie, construyendo un relato sobre la creación artística como bálsamo para el alma. La película toma su título y su aliento vital de la icónica ranchera de Chavela Vargas, una voz que ha sido la banda sonora espiritual de gran parte de la cinematografía del manchego y que aquí vuelve para subrayar el desgarro de las ausencias.

El regreso de las “Chicas Almodóvar” y nuevos rostros

Como es costumbre en su filmografía, el director se rodea de una guardia pretoriana de actrices que ya forman parte de su mitología personal. Al nombre de Lennie se suman figuras como Rossy de Palma, Milena Smit, Carmen Machi y Vicky Luengo, garantizando esa complejidad femenina que ha definido la carrera de Almodóvar desde sus inicios.

Sin embargo, el filme también abre la puerta a nuevas incorporaciones en su universo masculino. Quim Gutiérrez y Patrick Criado debutan bajo sus órdenes, aportando matices renovados a un elenco que promete ser uno de los más sólidos de los últimos años. La fotografía, los encuadres y el diseño de producción mantienen ese estilo visual reconocible que convierte cada plano en una obra de arte pictórica.

Camino a las salas: 20 de marzo

Bajo la distribución de Warner Bros. y con el respaldo de Movistar Plus+, “Amarga Navidad” llegará a los cines el próximo viernes 20 de marzo. La elección del mes no es casual, ya que coincide con la ventana de lanzamiento que el director suele preferir para conectar con el público antes de los grandes festivales de primavera.

Para aquellos que no logren verla en la gran pantalla, la cinta tendrá su hogar exclusivo en la plataforma de Movistar tras su paso por las salas. Con este tráiler, Almodóvar nos recuerda que, incluso en la amargura, existe una belleza cinematográfica que solo él sabe capturar, transformando el llanto de una ranchera en un evento cultural ineludible.

