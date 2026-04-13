Alivio y festejo en Gran Hermano: quiénes son los participantes que se salvaron de la eliminación y siguen en juego

Con una placa multitudinaria y la presión del intercambio internacional, Santiago del Moro fue revelando uno a uno los nombres de los jugadores que recibieron el apoyo del público, asegurándoles al menos una semana más en la casa más famosa del país.

La gala de este domingo en Gran Hermano: Generación Dorada que se emitió en El 9 Televida fue una verdadera montaña rusa de emociones. Con una placa multitudinaria y la presión del intercambio internacional, Santiago del Moro fue revelando uno a uno los nombres de los jugadores que recibieron el apoyo del público, asegurándoles al menos una semana más en la casa más famosa del país.

Los cinco que respiran aliviados

Tras días de especulaciones y una convivencia al límite, cinco participantes lograron “bajar de la placa” al ser los menos votados por la audiencia de Telefe y Canal 9 Televida. Los salvados de la noche fueron:

Titi Tcherkaski

Manuel Ibero

Daniela de Lucía

Pincoya

Nazareno Pompei (quien logra redimirse tras haber perdido su liderazgo por sanción).

La noticia fue recibida con abrazos y gritos de festejo, especialmente para Nazareno y Pincoya, quienes venían protagonizando los cruces más fuertes de las últimas jornadas.

Triple riesgo: la definición del lunes

A diferencia de los salvados, la incertidumbre total se mantiene para tres jugadores que no lograron salir del peligro. Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski y La Maciel continúan en placa y su destino se definirá este lunes por la noche.

Uno de ellos abandonará la competencia de forma definitiva, lo que ha generado un ambiente de profunda tensión en el grupo, afectando las alianzas y dejando a los tres nominados en una posición de extrema vulnerabilidad.

Una casa en plena transformación

Mientras los participantes procesaban las salvaciones, la pantalla del living les mostró la salida de Fabio Agostini de La Casa de los Famosos, confirmando que el desembarco del español es inminente. Además, se hizo oficial la partida de Solange Abraham, quien ya viaja hacia Estados Unidos para el intercambio.

Con una baja confirmada por el juego y una eliminación a la vuelta de la esquina, el panorama estratégico de Gran Hermano se reconfigura por completo de cara a lo que resta de abril.