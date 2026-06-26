Alivio para cuatro y alarma para Campanita: así quedó la placa definitiva de Gran Hermano y esto dicen las encuestas

Cinzia, Andrea del Boca, Charlotte y Manu Ibero fueron los más votados por el público y salieron de la zona de riesgo. Ahora la votación es negativa y las redes sociales ya perfilan al principal candidato para abandonar la casa el lunes 29 de junio.

La tensión se respira en cada rincón de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Durante la clásica cena de nominados, el conductor Santiago del Moro interrumpió el clima de hermetismo para anunciar una de las decisiones más esperadas de la semana: los cuatro participantes salvados por el voto positivo del público.

De los nueve jugadores que inicialmente integraban una placa multitudinaria y caótica, cuatro lograron el respaldo directo de la audiencia gracias a sus votos a favor, asegurando su permanencia en la competencia por lo menos una semana más. De esta manera, el panorama cambió drásticamente y la placa definitiva quedó reducida a cinco participantes, quienes ahora dependen del voto negativo de cara a la gala de eliminación del próximo lunes 29 de junio.

Los cuatro salvados y un descargo con pimienta

La primera en escuchar su nombre y respirar aliviada fue Cinzia Francischiello. La participante venezolana —cuya familia fue noticia recientemente tras emitir un comunicado de apoyo a sus compatriotas por el fuerte sismo en su país natal— no dejó pasar la oportunidad para lanzar un picante palito hacia el interior de la casa antes de que Del Moro la enviara al living a festejar.

“Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagón… y gracias al público porque sé que todo lo ve”, disparó Cinzia de manera tajante, para luego fundirse en un efusivo abrazo con Sol y Pincoya.

La segunda beneficiada por el Supremo fue Andrea del Boca. La reconocida actriz, que arrastraba una dura sanción de la producción por hablar del afuera, se tapó el rostro de la emoción y corrió al living a celebrar con Juanicar, Alejandra Majluf y Nigro.

El tercer lugar de los salvados fue para Charlotte Caniggia, quien recibió la noticia con aplausos y notable alivio. Finalmente, el cuarto y último boleto de salvación de la noche quedó en manos de Manuel Ibero, quien se mostró sumamente conmovido por el aguante tras un largo recorrido: “Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente”, expresó Manu.

Alerta roja: ¿Quién se va el lunes según las encuestas?

Tras las bajas de Cinzia, Andrea, Charlotte y Manu, el panorama cambió por completo. El sistema de juego mutó y la votación pasó a ser estrictamente negativa (el público vota a quién quiere que abandone la casa).

La placa de cinco candidatos al destierro quedó conformada por:

Emanuel Di Gioia (nominado tras atender el teléfono dorado)

Steffany “Campanita” Pereira

Yisela “Yipio” Pintos

Nenu López

Matías Hanssen

Con la placa definitiva sellada, las encuestas paralelas en las redes sociales no tardaron en estallar y ya marcan una tendencia clarísima. Según los datos arrojados por el sitio especializado GH Trivia, Campanita Pereira es la principal candidata a dejar la casa el próximo lunes, acumulando el mayor porcentaje de votos en contra.

El sorpresivo revés contra Campanita

El dato sobre la posible eliminación de Campanita encendió las alarmas de los analistas del reality. La participante venía demostrando una enorme fortaleza tras superar varias placas consecutivas e, incluso, había tenido un buen desempeño en la primera fase de votación positiva de esta misma semana. Sin embargo, el cambio de modalidad al voto negativo parece haber activado el rechazo de los clubes de fans de otros jugadores, invirtiendo por completo su suerte.

Detrás de ella en los sondeos se ubican Yipio y Nenu con porcentajes considerables. La gran sorpresa de las encuestas la da Matías Hanssen: a pesar de haber sido el participante con menor apoyo en la votación positiva, los primeros registros reflejan que por ahora no concentra el nivel de odio o rechazo necesario en el público general como para quedar en un riesgo real de eliminación.

De todas formas, los especialistas recuerdan que las encuestas en redes son solo un termómetro preliminar y que el veredicto final se conocerá el lunes en la pantalla de El 9 Televida. La votación sigue abierta.