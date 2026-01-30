Alerta por el suministro de agua en Mendoza: plantas potabilizadoras fuera de servicio por las tormentas

Las crecidas en el Piedemonte impiden el ingreso de agua cruda y hay zonas sin servicio por cortes de luz. Piden extremar el cuidado de las reservas domiciliarias.

Las fuertes tormentas que azotan el Área Metropolitana y la zona del Piedemonte mendocino en la tarde de este viernes 30 de enero han generado serias complicaciones en la provisión de agua potable. Según informó Aguas Mendocinas, la magnitud de las crecientes registradas ha afectado directamente el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores, obligando a dejarlos fuera de servicio de manera momentánea.

La situación es crítica en diversos sectores del Gran Mendoza, ya que la turbiedad del agua en las zonas de captación impide el proceso normal de potabilización. A este panorama se le suma un inconveniente adicional: los cortes de energía eléctrica derivados del temporal. Según la empresa, la falta de suministro eléctrico ha provocado la detención total de los sistemas de bombeo, afectando principalmente a los vecinos de los barrios La Favorita y Flores.

Desde la prestadora del servicio informaron que se encuentran monitoreando la evolución del clima y el estado de las plantas para normalizar la situación lo antes posible. No obstante, advirtieron que la recuperación del sistema no es inmediata y dependerá de que las condiciones en los cauces mejoren para retomar la producción.

Ante esta contingencia, se solicita a toda la población realizar un uso sumamente responsable y solidario del agua potable. Es fundamental evitar el riego de jardines, el lavado de veredas o autos, y cualquier actividad que implique un consumo excesivo, con el único fin de preservar las reservas de los tanques domiciliarios. Mantener el consumo restringido a lo esencial facilitará que, una vez superado el inconveniente, la presión en la red se recupere con mayor velocidad en todos los hogares mendocinos.

Aguas Mendocinas informa que, debido a las fuertes tormentas que afectaron el Área Metropolitana y el Piedemonte, continúan fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2.

Los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los siguientes barrios: