Alerta en Gran Hermano: Yanina Zilli sufrió una violenta caída y se golpeó la cabeza en plena gala

La exvedette se resbaló al intentar atender el “teléfono dorado” en plena transmisión en vivo y debió ser asistida de urgencia por el equipo médico en el confesionario. Horas antes, había protagonizado un feroz escándalo a los gritos en la cocina.

Un momento de máxima preocupación e impacto se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Durante la gala en vivo del reality por El 9 Televida, Yanina Zilli sufrió un severo accidente doméstico que obligó a la inmediata intervención del cuerpo médico del programa. Las imágenes del golpazo se viralizaron en cuestión de segundos en las redes sociales, despertando la alarma de los televidentes.

La dramática secuencia se desencadenó cuando sonó el temido y codiciado “teléfono dorado”, un elemento del juego que suele otorgar importantes beneficios o fulminantes sorpresas a quien logre atenderlo primero. Ante el sonido, varios participantes salieron disparados en una veloz carrera hacia el aparato. En el afán de ganar la posición, Zilli corrió calzando zapatos de taco alto, perdió la estabilidad y se resbaló, impactando fuertemente su cabeza contra el suelo.

Desorientación y asistencia médica de urgencia

El golpe frente a sus compañeros dejó a todos impactados. Mientras el mecánico Emanuel Di Gioia lograba levantar el tubo del teléfono, los gritos de alerta del resto de los participantes inundaron la casa. Al acercarse a socorrerla, la encontraron en el piso, visiblemente dolorida y confundida.

“Me siento mal”, alcanzó a balbucear la exvedette de los años 90 mientras se tomaba la frente en la zona del impacto. Aunque logró reincorporarse con ayuda y sentarse en un banco, el protocolo del programa se activó de inmediato: el equipo médico ingresó a la casa para evaluarla y la trasladó al confesionario para realizarle los chequeos correspondientes. Tras llevar tranquilidad y confirmar que el cuadro no revestía gravedad, el conductor Santiago del Moro anunció que Yanina pudo regresar con sus compañeros y que, para su tranquilidad, no forma parte de la placa de nominados.

Horas antes: furia, gritos y guerra por el aire acondicionado

El accidente de Zilli llegó apenas unas horas después de que protagonizara uno de los escándalos más intensos en lo que va de la edición. La convivencia está al límite tras cuatro meses de encierro, y la cocina se transformó en un verdadero campo de batalla por la climatización del ambiente.

Completamente sacada, Yanina apagó el control del aire acondicionado sin previo aviso y arremetió a los gritos contra Manuel Ibero: “Lo estoy bajando, ¡pará un poco, loco! Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22 grados. La casa es mía también. Hasta el día que me vaya por la puerta, no me rompan más las pelotas”, gritó enfurecida.

Tras el caótico episodio, Manuel Ibero hizo su descargo en el streaming oficial del programa y se mostró tajante respecto a su relación con la exvedette y la participante chilena: “En toda la edición las traté como unas reinas. No les hablo más a ninguna de las dos”, sentenció, dejando en claro que la tregua en la convivencia está completamente rota.

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