Alerta en Europa por un nuevo ciberataque masivo: hackean heladeras de supermercados en cinco países y tiran toneladas de alimentos

Lo que comenzó semanas atrás en territorio francés se transformó en una amenaza regional sin precedentes. Este lunes, una nueva ola de ciberataques coordinados golpeó los sistemas de refrigeración de grandes cadenas de supermercados en Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo.

La seguridad alimentaria del continente europeo vuelve a estar en jaque. Apenas tres semanas después de que las cadenas francesas sufrieran el sabotaje remoto de sus equipos de frío con pérdidas millonarias, una serie de incidentes en simultáneo volvió a encender las alarmas internacionales en el sector minorista.

El modus operandi se repitió de manera idéntica: hackers vulneraron los paneles de control de las unidades de refrigeración, desactivando las alarmas e incrementando la temperatura de los congeladores a primera hora de la jornada.

Las cadenas afectadas en cinco países

El impacto del ataque se sintió de manera coordinada en distintas regiones:

Bélgica y Luxemburgo: Carrefour confirmó fallas en 15 de sus locales, mientras que gigantes como Delhaize, Colruyt, Intermarché e Ikea (en su tienda de Mons) reportaron subas repentinas de temperatura. Delhaize constató además daños en cuatro sucursales luxemburguesas.

Suecia: La cadena Coop sufrió la alteración del frío en seis de sus establecimientos. En tanto, la firma Ica investiga fallas similares en varios locales.

Finlandia y Estonia: Comercios del grupo Kesko en suelo finlandés registraron marcas térmicas irregulares, mientras que en Estonia se detectaron heladeras que alcanzaron los 50 °C, destruyendo la totalidad de los productos almacenados.

Firmware obsoleto y redes vulnerables: la brecha de seguridad

Las primeras investigaciones señalan que los atacantes explotaron vulnerabilidades en sistemas de control externo provistos por la firma danesa Danfoss, específicamente en modelos antiguos conectados a redes 4G que carecían de actualizaciones de firmware o protección 5G.

Desde el sector industrial de refrigeración explicaron que, tras el antecedente ocurrido a mediados de octubre en Francia, se iniciaron planes de contingencia para blindar los servidores. Sin embargo, aquellas unidades que no llegaron a actualizar sus protocolos sufrieron el impacto directo del hackeo.

Expertos del Centro Nacional de Ciberseguridad de Finlandia advirtieron que la extensión del fenómeno hacia otros países era un escenario previsible dada la sofisticación de los ataques, mientras las autoridades europeas avanzan en la identificación de los responsables de esta inédita modalidad de sabotaje.