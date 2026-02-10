Alerta Amarilla por Zonda: ¿en cuáles zonas y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes soplará viento caliente en gran parte de la provincia. La temperatura ascenderá a los 36 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes estará muy caluroso en la provincia y en parte se deberá a que soplará viento Zonda en casi toda la provincia elevando la Alerta a Amarilla y Naranja para Malargüe.

Viento Zonda: ¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora especialmente en los niveles más altos.

Por su parte, el área del llano bajo alerta el martes 10 será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h

Alerta Amarilla por Zonda: ¿dónde se produciría?

La Alerta Amarilla por Zonda se produciría en casi toda la provincia, especialmente en el Este, Sur y Valle de Uco.

El miércoles 11 los vientos rotarán al sector sur con intensidades similares

¿Cómo estará este martes 10-02-2026?

Este martes estará caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste rotando al sudeste. Zonda en precordillera, sur del Valle de Uco y Malargue durante la tarde, Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 19°C

Miércoles 11-02-2026

El miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 22°C

Jueves 12-02-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 18°C

Viernes 13-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 19°C

Sábado 14-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos leves del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Domingo 15-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste.

Máxima: 34°C | Mínima: 21°C