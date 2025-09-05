Alergia estacional, ¿Cómo lograr que no nos invalide?

Con la llegada del polen, estornudos, picazón y congestión se convierten en la banda sonora de la primavera. Las alergias estacionales pueden volverse un verdadero desafío, interrumpiendo nuestra rutina y robándonos el bienestar. Te contamos cómo manejar los síntomas de forma efectiva.

La llegada de la primavera y el otoño, con su explosión de flores y la caída de las hojas, suele asociarse a un sinfín de actividades al aire libre y paisajes de ensueño. Sin embargo, para muchas personas, estas épocas del año traen consigo una serie de molestias que van más allá de un simple estornudo. Se trata de la alergia estacional, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, si bien no representa un riesgo de vida, puede comprometer seriamente la calidad de vida.

¿Qué es la alergia estacional?

“La alergia estacional, también conocida como fiebre del heno o rinitis alérgica estacional, es una reacción exagerada del sistema inmunológico a sustancias inofensivas presentes en el ambiente, conocidas como alérgenos. A diferencia de otras alergias, como las alimentarias, la alergia estacional está directamente relacionada con las estaciones del año. Los alérgenos más comunes son el polen de árboles, pastos y malezas, que se dispersan en el aire durante ciertas épocas.

Cuando una persona alérgica inhala polen, su sistema inmunológico lo identifica por error como una amenaza. En respuesta, libera una serie de sustancias químicas, siendo la histamina la más relevante. La histamina es la responsable de la mayoría de los síntomas que caracterizan a esta afección. Es una reacción de defensa que, en este caso, se activa de forma innecesaria y provoca las molestias que todos conocemos”, explicó el médico alergista, Miguel Lisanti.

Síntomas comunes de la alergia estacional

Los síntomas de la alergia estacional pueden variar en intensidad de una persona a otra, pero suelen ser bastante recurrentes. Los más comunes son:

Estornudos frecuentes y continuos : Suelen ser repetitivos y en ráfagas, a diferencia de los que se presentan en un resfriado común.

: Suelen ser repetitivos y en ráfagas, a diferencia de los que se presentan en un resfriado común. Picazón en la nariz, los ojos y la garganta : Una de las molestias más irritantes, que puede llevar a frotarse constantemente y empeorar la irritación.

: Una de las molestias más irritantes, que puede llevar a frotarse constantemente y empeorar la irritación. Secreción nasal transparente y acuosa (rinorrea) : A menudo, la nariz parece un grifo abierto, lo que resulta muy molesto y requiere el uso constante de pañuelos.

: A menudo, la nariz parece un grifo abierto, lo que resulta muy molesto y requiere el uso constante de pañuelos. Congestión nasal : La nariz se siente tapada, lo que dificulta la respiración, especialmente por la noche, y puede afectar el sueño.

: La nariz se siente tapada, lo que dificulta la respiración, especialmente por la noche, y puede afectar el sueño. Ojos llorosos, rojos e irritados : Conocido como conjuntivitis alérgica , puede ir acompañado de una sensación de ardor o de tener arena en los ojos.

: Conocido como , puede ir acompañado de una sensación de ardor o de tener arena en los ojos. Dolor de cabeza sinusal: La congestión nasal y la inflamación de los senos paranasales pueden provocar dolores de cabeza y presión facial.

Es importante diferenciar estos síntomas de los de un resfriado. Un resfriado suele estar acompañado de dolor de garganta, tos y a veces fiebre, y tiene una duración limitada. La alergia estacional, en cambio, se mantiene mientras el alérgeno esté presente en el ambiente y no provoca fiebre.

¿Cómo enfrentar la alergia estacional?

“Si bien la alergia estacional no tiene una cura definitiva, existen múltiples estrategias para controlarla y aliviar sus síntomas. La clave está en una combinación de prevención y tratamiento”, contó Lisanti.

-Medidas de prevención

La mejor manera de evitar los síntomas es evitar la exposición a los alérgenos. Esto no siempre es posible, pero se pueden tomar algunas precauciones:

Mantenerse informado : Revisa los informes de polen de tu zona. Cuando los niveles sean altos, limita las actividades al aire libre.

: Revisa los informes de polen de tu zona. Cuando los niveles sean altos, limita las actividades al aire libre. Cerrar las ventanas : Especialmente durante las horas de mayor concentración de polen (generalmente por la mañana y al atardecer), mantén las ventanas de tu casa y del auto cerradas.

: Especialmente durante las horas de mayor concentración de polen (generalmente por la mañana y al atardecer), mantén las ventanas de tu casa y del auto cerradas. Usar mascarillas y lentes de sol : Si tienes que salir al aire libre, una mascarilla puede ayudar a filtrar el polen antes de inhalarlo. Los lentes de sol protegen tus ojos del contacto directo con los alérgenos.

: Si tienes que salir al aire libre, una mascarilla puede ayudar a filtrar el polen antes de inhalarlo. Los lentes de sol protegen tus ojos del contacto directo con los alérgenos. Higiene personal : Duchate y lavate el cabello al llegar a casa para eliminar el polen que se haya adherido. Lava tu ropa con frecuencia.

: Duchate y lavate el cabello al llegar a casa para eliminar el polen que se haya adherido. Lava tu ropa con frecuencia. Limpieza del hogar: Utiliza aspiradoras con filtros HEPA para atrapar las partículas de polen. Limpia el polvo con un paño húmedo.

Tratamientos médicos

Cuando las medidas preventivas no son suficientes, es necesario recurrir a tratamientos para controlar los síntomas. Siempre es recomendable consultar a un médico o a un alergólogo para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. Los tratamientos más comunes incluyen:

Antihistamínicos : Estos medicamentos bloquean la acción de la histamina, reduciendo la picazón, los estornudos y la secreción nasal. Los hay de venta libre y bajo prescripción médica.

: Estos medicamentos bloquean la acción de la histamina, reduciendo la picazón, los estornudos y la secreción nasal. Los hay de venta libre y bajo prescripción médica. Descongestionantes : Ayudan a aliviar la congestión nasal. Vienen en forma de pastillas o aerosoles nasales, pero su uso prolongado puede ser contraproducente.

: Ayudan a aliviar la congestión nasal. Vienen en forma de pastillas o aerosoles nasales, pero su uso prolongado puede ser contraproducente. Aerosoles nasales de corticosteroides : Son muy efectivos para reducir la inflamación en las fosas nasales y aliviar la congestión, la picazón y los estornudos.

: Son muy efectivos para reducir la inflamación en las fosas nasales y aliviar la congestión, la picazón y los estornudos. Inmunoterapia (vacunas contra la alergia): Para casos más severos, el alergólogo puede recomendar este tratamiento a largo plazo. Consiste en la exposición gradual al alérgeno para “entrenar” al sistema inmunológico y reducir su reacción.

Consejos para vivir mejor con la alergia estacional

Más allá de los tratamientos, adoptar algunos hábitos puede marcar una gran diferencia:

Hidratarse bien : Beber abundante agua ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a fluidificar la mucosidad.

: Beber abundante agua ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a fluidificar la mucosidad. Evitar irritantes : El humo del tabaco, los aerosoles y los perfumes fuertes pueden empeorar los síntomas.

: El humo del tabaco, los aerosoles y los perfumes fuertes pueden empeorar los síntomas. Alimentación : Algunos estudios sugieren que ciertos alimentos con propiedades antiinflamatorias, como los ricos en vitamina C y omega-3, pueden ser beneficiosos.

: Algunos estudios sugieren que ciertos alimentos con propiedades antiinflamatorias, como los ricos en vitamina C y omega-3, pueden ser beneficiosos. Considera un purificador de aire: Un purificador de aire con filtro HEPA puede ser de gran ayuda para limpiar el aire de tu hogar.

Vivir con alergia estacional puede ser un desafío, pero con la información correcta y las estrategias adecuadas, es posible minimizar su impacto y disfrutar de las bellezas de cada estación sin preocupaciones.

