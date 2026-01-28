Alejandro Sanz en el Campo de Polo con una puesta revolucionaria

El artista español regresa a la Argentina los próximos 6 y 7 de marzo para presentar su gira mundial “¿Y ahora qué?”. Más allá de su inagotable repertorio, Sanz será el encargado de estrenar una configuración inédita del Campo Argentino de Polo.

La relación entre Alejandro Sanz y el público argentino ha sido, históricamente, un romance de lealtades inquebrantables. Sin embargo, su visita programada para marzo de 2026 no es simplemente una escala más en su carrera. El madrileño llega para inaugurar una nueva era en el Campo Argentino de Polo, un predio que ha sido intervenido arquitectónica y técnicamente para ofrecer un formato de “estadio abierto” que prioriza la experiencia del espectador desde cualquier ángulo. El artista español regresa a la Argentina los próximos 6 y 7 de marzo para presentar su gira mundial “¿Y ahora qué?”. Más allá de su inagotable repertorio, Sanz será el encargado de estrenar una configuración inédita, diseñada para transformar la acústica y la visibilidad de los eventos masivos. Con una pantalla gigante de 300 metros cuadrados y una logística de 12 camiones, el show promete ser una experiencia inmersiva que redefinirá la forma de vivir la música en vivo en la ciudad.

Tecnología de vanguardia: Una pantalla viva

El núcleo de la gira “¿Y ahora qué?” reside en su propuesta visual. Sanz trae consigo una pantalla cóncavo-convexa de más de 300 metros cuadrados, una pieza de ingeniería visual que permite proyecciones con profundidad y efectos envolventes. Para capturar cada detalle de la performance, se han distribuido cámaras de última generación por todo el predio, garantizando que incluso quienes se encuentren en los sectores más alejados sientan la proximidad del artista.

La logística detrás de este despliegue es monumental: 12 camiones transportan la estructura, el sonido y las luces, mientras que un equipo de 34 técnicos internacionales se unirá a unos 70 especialistas locales para el montaje. Esta sinergia busca optimizar el sonido de forma integral, eliminando los clásicos rebotes acústicos de los espacios abiertos.

El nuevo campo de polo: comodidad y visibilidad

El debut de Alejandro Sanz en este renovado escenario porteño servirá para testear mejoras estructurales que el público venía reclamando. El nuevo diseño propone:

Visibilidad 360: Una ubicación estratégica del escenario que mejora los ángulos de visión.

Circulaciones fluídas: Accesos facilitados y pasillos más anchos para evitar aglomeraciones.

Accesos facilitados y pasillos más anchos para evitar aglomeraciones. Experiencia gourmet: Nuevas propuestas gastronómicas que elevan el estándar de los food trucks tradicionales.

Un recorrido por tres décadas de éxitos

Durante más de dos horas de concierto, Sanz no solo presentará sus nuevas composiciones, sino que realizará un viaje emocional por los himnos que marcaron a varias generaciones. El repertorio está diseñado como un balance perfecto entre la balada romántica que lo hizo ídolo mundial y los ritmos experimentales de su etapa creativa actual.

Gira federal y entradas

Buenos Aires es el plato fuerte, pero no el único. El artista español extenderá su magnetismo al interior del país:

Rosario: 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad.

Buenos Aires: 6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo (la segunda fecha ya está agotada).

6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo (la segunda fecha ya está agotada). Córdoba: 8 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para quienes aún no tienen su lugar en la fecha del 6 de marzo, los últimos tickets están disponibles de manera exclusiva a través de www.enigmatickets.com. La plataforma acepta todos los medios de pago, incluyendo integraciones con MODO y Mercado Pago para facilitar la compra.

Alejandro Sanz no solo viene a cantar; viene a demostrar por qué, tras 45 ciudades y 8 países recorridos en esta gira, sigue siendo el arquitecto de los sentimientos en habla hispana.