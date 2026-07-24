Alejado del escándalo: las exclusivas vacaciones de Valentino López y Bastian Demichelis en Mallorca

Mientras Wanda Nara y Maxi López gestionaban en Milán las consecuencias del violento robo sufrido en la casa familiar, el joven de 17 años disfrutó de unos días de relax en el Mediterráneo entre barcos, playas turquesas y amigos.

En medio del convulsionado escenario familiar que atraviesan Wanda Nara y Maxi López —quienes debieron viajar de urgencia a Milán tras el impactante asalto a su residencia mientras sus hijos estaban adentro—, el hijo mayor de la expareja optó por mantenerse al margen del ruido mediático. Valentino López se tomó unas vacaciones de verano en las paradisíacas playas de Mallorca, España, acompañado por su grupo de amigos cercanos.

Entre el selecto grupo de adolescentes se encontraba nada menos que Bastian Demichelis, hijo mayor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Ambas familias, con un extenso recorrido en los medios y el fútbol profesional, mantienen una amistad desde hace años que ahora se traslada a las nuevas generaciones.

Barco, paddleboard y caminatas: el álbum de fotos en la costa mediterránea

A través de sus redes sociales, el joven futbolista compartió una serie de imágenes que resumen sus días de descanso y desconexión en Europa. El itinerario del grupo combinó paseos de compras por las calles españolas, jornadas gastronómicas y tardes enteras en alta mar.

Una de las postales más comentadas del álbum los mostró a Valentino y Bastian a bordo de una embarcación, disfrutando del sol, comiendo fiambres con las manos y entre risas con el mar cristalino de fondo. El grupo también aprovechó para realizar actividades acuáticas como paddleboard entre los acantilados de la isla y paseos en lancha por las aguas turquesas.

El mensaje de Wanda Nara en medio de la tormenta

A pesar de la compleja situación que le toca atravesar en Italia tras la pérdida de joyas, objetos de valor y documentación tras el robo a su propiedad, Wanda Nara se tomó un momento para estar presente de forma virtual en la publicación de su hijo mayor.

“Los amo, disfruten”, le escribió la empresaria en la sección de comentarios desde Milán. En tanto, su abuela Nora Colosimo —quien estuvo presente en la residencia al momento del asalto— también le dejó un afectuoso mensaje: “Te amo”.

Hasta el momento, no se confirmó si el joven regresará a la Argentina en los próximos días junto a sus amigos o si viajará para reunirse con sus padres en Europa antes de retomar sus compromisos deportivos.