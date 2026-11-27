Tras convertirse en mamá por segunda vez en octubre junto a Nicolás Trombino, Jésica Cirio mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática y con un nuevo proyecto comercial en marcha. Enterate de todos los detalles en esta nota de elnueve.com.

A un mes de haber dado a luz a su segundo hijo —un varón, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino—, Jésica Cirio atraviesa una etapa marcada por el bajo perfil, el cuidado familiar y el inicio de un nuevo rumbo laboral lejos de la pantalla chica.

El nuevo emprendimiento y el perfil lejos de las cámaras

Después de desactivar la actividad en su cuenta de Instagram y correrse del centro de la escena mediática tras su conflictiva separación de Elías Piccirillo, el presente de la modelo volvió a ser tema en la televisión este jueves cuando Fernanda Iglesias aportó precisiones al aire de Puro Show.

Según detalló la periodista, Jésica Cirio apostará a un negocio propio vinculado a la moda y el cuidado personal: “Importará ropa de marcas de lujo y las va a vender por Instagram”, precisó, aclarando que se trata de Y-3, la línea de lujo vinculada a la firma de las tres tiras que no se comercializa de manera habitual en el país, además de sumar cremas coreanas a su propuesta.

Su historia con Nicolás Trombino y la prioridad en su familia

La relación con Nicolás Trombino —empresario del rubro de supermercados mayoristas desde hace 15 años, vinculado también al sector frigorífico y padre de un hijo— comenzó a trascender en agosto de 2025, a partir de amigos en común, y se consolidó lejos del ruido mediático.

Meses atrás, en diálogo con Pamela David en Desayuno Americano, la conductora había explicado que no convivían por el momento y que prefería avanzar “paso a paso”, enfocada en resguardar su bienestar emocional y proteger a su hija Chloe —de su relación anterior con Martín Insaurralde— de cualquier exposición o conflicto externo.