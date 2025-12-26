Alcohol y Fiestas: el impacto real en el organismo

Los brindis reiterados y el consumo de bebidas que no forman parte de la rutina habitual someten al cuerpo a un estrés metabólico significativo durante las celebraciones de fin de año. Desde la alteración del sistema nervioso hasta la toxicidad hepática, el alcohol afecta cada célula del organismo. Lo que tenés que saber.

El cierre de año suele estar acompañado de reuniones donde el alcohol se convierte en el centro de la escena. Sin embargo, lo que comienza como una leve euforia puede derivar en cuadros graves de salud. Comprender cómo interactúa el alcohol con nuestro cuerpo es el primer paso para transitar las Fiestas con responsabilidad.

La ruta del etanol: del vaso al cerebro

Químicamente, el alcohol es etanol, una molécula extremadamente pequeña y soluble que posee una capacidad de invasión total. Según la licenciada en Nutrición Evelyn Álvarez, esta propiedad le permite atravesar todas las membranas celulares, incluyendo la barrera hematoencefálica, que es el “escudo” protector del cerebro.

El proceso de degradación ocurre principalmente en el hígado, pero allí radica un peligro mayor: el primer producto de desecho del alcohol es el acetaldehído. Esta sustancia es altamente tóxica y está catalogada como cancerígena, lo que explica por qué el impacto del consumo no es solo momentáneo, sino potencialmente acumulativo y estructural.

Fases de la intoxicación y efectos inmediatos

El alcohol comienza a actuar apenas diez minutos después de la primera ingesta. Existen según los profesionales dos fases críticas:

-Fase de euforia: Inicialmente, el alcohol actúa como un desinhibidor, reduciendo la timidez y las destrezas motrices finas.

-Fase de depresión: A medida que la concentración en sangre aumenta, el alcohol revela su verdadera naturaleza como depresor del sistema nervioso central. Aparecen dificultades en el habla, falta de estabilidad al caminar, visión borrosa y, en dosis elevadas, confusión mental, vómitos y pérdida de conciencia.

Mezclas peligrosas y advertencias críticas

Los especialistas insisten en evitar ciertas combinaciones que potencian el riesgo:

Con bebidas energizantes: Esta mezcla es particularmente peligrosa, ya que la cafeína enmascara el efecto depresor del alcohol, permitiendo que la persona beba más de lo que su cuerpo puede tolerar, aumentando el riesgo de arritmias y alteraciones cardíacas.

Con medicamentos: Muchos fármacos se procesan en el hígado al igual que el alcohol. Combinarlos puede anular el efecto del medicamento o potenciar la toxicidad hepática de forma alarmante.

Seguridad vial: Un riesgo mortal

El consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Se advierte que incluso en niveles bajos, el alcohol reduce drásticamente la percepción visual y la capacidad para calcular distancias. Los reflejos se ralentizan de tal manera que una fracción de segundo perdida puede ser la diferencia entre un trayecto seguro y una tragedia.

Consejos para un brindis responsable

Para minimizar los efectos nocivos del alcohol durante estas Fiestas, la Lic. Álvarez y otros especialistas sugieren las siguientes pautas:

Regla del 1×1: Por cada copa de alcohol, consuma un vaso de agua mineral. Esto ayuda a mantener la hidratación y espaciar la ingesta de etanol.

No beber con el estómago vacío: La presencia de comida en el estómago retrasa la absorción del alcohol en el flujo sanguíneo.

Evitar la asociación "Alcohol = Relax": Buscá actividades sociales donde la bebida no sea el eje. El bienestar se beneficia mucho más de la charla y el encuentro que del consumo de sustancias.

Abstinencia total: En el caso de adolescentes, embarazadas, personas que toman medicación específica o quienes van a conducir, la única dosis segura es cero.

El cuerpo siempre se beneficia más de la sobriedad. En estas Fiestas, recuerde que cada copa cuenta y que la salud es el mejor motivo para brindar.

Pese a que el alcohol mantiene su presencia en contextos festivos, un consumo moderado y consciente, adaptado a las características individuales, puede ayudar a minimizar los riesgos para la salud y evitar complicaciones graves.