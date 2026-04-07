Alarma en Gran Hermano: Andrea del Boca sufrió un grave accidente doméstico y fue trasladada de urgencia

Este lunes, durante la gala de eliminación, Santiago del Moro interrumpió el clima habitual para informar que Andrea del Boca debió ser retirada de la casa de forma urgente tras protagonizar una aparatosa caída que sufrió en la casa.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vive momentos de máxima incertidumbre. Este lunes, durante la gala de eliminación, Santiago del Moro interrumpió el clima habitual para informar que Andrea del Boca debió ser retirada de la casa de forma urgente tras protagonizar una aparatosa caída que pone en duda su continuidad en el reality de El 9 Televida.

“Cayó de boca”: El detalle del accidente

Según relató el conductor del programa, el accidente ocurrió en el living de la casa de manera totalmente imprevista. Andrea del Boca se dirigía hacia el sector de la cocina para utilizar el microondas cuando, aparentemente, se le trabó su calzado —unas chancletas de goma— en el piso.

“Se traba, se cae de boca y no tiene la reacción”, explicó Santiago del Moro, detallando que la actriz no llegó a poner las manos para amortiguar el impacto. El golpe fue tan severo que la producción decidió activar el protocolo médico de inmediato para trasladarla a un centro asistencial fuera de la casa.

El parte médico y los estudios de urgencia

Debido a la naturaleza del impacto, el equipo médico del reality ordenó una serie de estudios complejos para evaluar el daño. “Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”, reveló del Moro en vivo, confirmando que la mayor preocupación radica en posibles lesiones óseas o musculares en el rostro y el pecho.

Un regreso marcado por la polémica

Este accidente ocurre en un momento sumamente sensible para la actriz. Andrea del Boca había reingresado a la competencia hace apenas dos semanas, luego de una salida previa también vinculada a problemas de salud.

Además, su estadía venía siendo el centro de la tormenta tras una feroz pelea con Soledad Abraham y la escandalosa cena con Brian Sarmiento que terminó en llanto. Ahora, la salud vuelve a jugarle una mala pasada y los médicos determinarán en las próximas horas si la protagonista de tantas telenovelas podrá volver al juego o si su participación en la Generación Dorada ha llegado a su fin definitivo.