Al mejor estilo “Isi Chef”: Wanda Nara le organizó a su hija Isabella un lujoso cumpleaños con temática de MasterChef

Un mega festejo soñado, lleno de glamour y al mejor estilo televisivo. Wanda Nara tiró la casa por la ventana para celebrar los 10 años de Isabella, su hija menor junto a Mauro Icardi. En las instalaciones de un reconocido hotel de la Ciudad de Buenos Aires, la empresaria organizó una fiesta con temática “Isi Chef”, inspirada en el famoso reality culinario que conduce por la pantalla de El 9 Televida.

Nacida en Milán el 27 de octubre de 2016, la más pequeña de la familia celebró su primera década de vida rodeada de afectos, glamour y mucha diversión. Wanda Nara cuidó cada uno de los detalles para agasajar a Isabella Icardi en los majestuosos jardines del Four Seasons Buenos Aires.

La celebración combinó una delicada estética coquette en tonos pastel con la pasión culinaria bajo el concepto de “Isi Chef”, haciendo guiño directo al ciclo de cocina que encabeza la mediática en la televisión.

“Cuando tu mamá es la conductora”: la dinámica de la fiesta

Entre los invitados destacaron sus hermanos, primos y las hijas de La Joaqui, quienes disfrutaron de una jornada al aire libre lookeados como verdaderos cocineros profesionales con delantales y gorros blancos.

El rol de Wanda: La propia conductora se puso al frente de las actividades como si estuviera en el estudio del programa, entreteniendo a los chicos con la icónica cuenta regresiva para la entrega de las preparaciones.

Complicidad total: “Cuando tu mamá es la conductora de tu cumpleaños”, expresó divertida la empresaria en sus redes mientras mostraba cómo evaluaba de manera lúdica las creaciones culinarias de los pequeños.

Las emotivas palabras de Wanda Nara para su hija

En sus plataformas digitales, la animadora volcó toda su emoción para dedicarle una sentida carta a la agasajada, recordando el día en que llegó al mundo en Italia.

“Isi, cumplís 10 años, sos la más chiquitita de la familia y a la vez la que más nos cuida y enseña. Quiero que sepas que siempre vamos a estar para vos”, escribió Wanda.

Asimismo, resaltó la unión entrañable entre todos sus hijos al recordar aquel 2016: “Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz”, concluyó conmovida.