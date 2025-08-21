Al grito de “esto es justicia”, Lali hizo el último robo de los Knockouts en La Voz Argentina

A Franca, Lali ya la tenía entre ceja y ceja, desde las Audiciones a Ciegas, y bastó un desliz de los Miranda! para que la reina del pop argentino cometiera el robo que tanto esperaba en La Voz Argentina.

El Knockout entre Franca Castro y Federico Caravatti, en el que ambos buscaban seguir en el Team Miranda! resultó en una fiesta, pero para el Team Lali. Así de impredecible es La Voz Argentina. Al grito de “esto es justicia” un robo sumó un gran talento al equipo de la reina del pop argentina. Así se vivió esta locura en la pantalla de El 9 Televida.

Cuando Franca Castro se presentó en la etapa de las Audiciones a Ciegas, Lali ya le había echado el ojo y fue sólo cuestión de tiempo para que su pase del team Miranda! al de la reina del pop argentino se hiciera realidad.

Este miércoles a la noche Franca interpretó Tu cárcel, de Los Enanitos Verdes, y Federico El revelde, de La Renga. Este enfrentamiento desencadenó el último robo de Los Knockouts tras un desliz de Ale Sergi, Juliana Gattas y Emmanuel Horvilleur. El equipo de los Miranda! prefirió darla la oportunidad a Federico para mostrar su versatilidad y así dejaron ir a Franca.

En su devolución expresaron que, “tenemos una debilidad por Franca, su voz nos encanta, y Fede, sentimos que como cantante de rock estás plantadísimo, pero nos faltaría ver algo más tuyo”, remarcó Ale Sergi justificando su decisión.

Acto seguido, la participante baja del escenario para abrazar a Ale Sergi y a Juliana Gattas, ellos le dijeron que “es única” y que “nadie canta como ella”, y cuando la eliminada se estaba yendo, Lali Espósito la abrazó y empezó a hacer guiños a la cámara y a sus compañeros. “La verdad que sos lo más, Franca”, comentó, mientras los Miranda! celebraban en silencio presintiendo lo que se venía.

“¿Cómo es que decía la canción? ‘Pero recuerda, nadie es perfecto’, ¡pero vos sos muy buena!”, expresó Lali y apretó el botón rojo, anunciando que robaba a Franca. “¿Cómo no te vas a quedar?”, gritó la coach y Juliana comentó: “¡Esto es justicia!”.

Para seguir de cerca cada uno de los sucesos que empeizan a definir, un poco, el camino hacia la final de La Voz Argentina, quedate frente a la pantalla de El 9 Televida.