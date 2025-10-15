Al entrenado ojo de Donato de Santis lo que hizo Emilia Attias en MasterChef Celebrity le pareció un “horror”

El programa de cocina mostró una secuencia que dejó a la claras el asombro de Donato de Santis ante un descuido de Attias. Mirá lo que pasó en El 9 Televida.

MasterChef Celebrity emitió este martes su segundo programa en la pantalla de El 9 Televida. Y en una de las secuencias más llamativas se vio a Donato de Santis acercándose a las islas de cocina para asesorar a los participantes y en eso fue que detectó algo que para el entrenado ojo del cocinero resulta un error imperdonable. La culpable: Emilia Attias. Mirá lo que pasó.

En este segundo programa debutó el otro grupo de participantes que restaba. Cabe recordar que el lunes sólo cocinaron 12 de los 24 integrantes de MasaterChef Celebrity.

En esta segunda emisión reinaron las risas, pero también ganaron protagonismo distintos cruces tensos donde se marca la clara competitividad y queda en evidencia el nivel de competencia.

En el debut del certamen que cautivó al público fue MomI Giardina quien enfrentó al jurado Germán Martitegui y recibió una dura respuesta de su parte dejándole en claro que serán rigurosos con las pruebas y las formas de ser. Esta vez, fue Emilia Attias quien recibió un duro mensaje por parte de Donato De Santis.

“¡Le pusiste la lengua!”, soltó el jurado al visitar la isla de la participante para aportar su conocimiento y ayudarla. Rápidamente la artista entendió lo sucedido mientras el jurado sostuvo: “No, le pusiste la lengua y volviste a poner la cuchara”.

Ante esta situación, Attias admitió no haberse dado cuenta de lo hecho: “La tiro ya. Ni yo me di cuenta de lo que hice”, comentó. Más allá del percance y el conocimiento de la situación por parte del jurado, Emilia continuó con la mezcla.

Su elaboración no alcanzó las expectativas del jurado y recibió el delantal gris al igual que Cachete Sierra, Roña Castro, Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Julia Calvo.

No te pierdas, este miércoles cómo sigue la competencia de cocina que ya atrapa al público mendocino de El 9 Televida.