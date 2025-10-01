Al almuerzo de este jueves no le pongas picante, porque con La Traición tenés de sobra…

Las cosas empiezan a intensificarse en La Traición y así la trama de la novela turca de las siestas se pone más que picante, pero también interesante. Mirá lo que va a pasar.

Lo que se viene para este jueves en La Traición es tan picante que te aconsejamos que al almuerzo lo prepares liviano. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

La cosa se complica entre Oylum y Tolga. Es que el muchacho está empezando a sospechar de las intenciones de Kenan y no le gustan nada esos “encuentros casuales”.

Mientras, Tarık recibe amenazas por la propiedad millonaria que tiene y que la abogada de Güzide encontró. Todo indica que esa casa es también de otras personas muy peligrosas que se manejan dentro de la ilegalidad. Buscando complacer a estos “socios”, es que el exesposo de la jueza pide revisar el caso de Ozan, su propio hijo, en el que Güzide fue jueza y dio un veredicto a favor de él. Y no tiene mejor idea que denunciar la revisión y falta de pruebas en el caso, y, por esto, la remueven de su cargo a Güzide.

Pero esta decisión de Tarık termina afectando a Oltan, quien directamente lo amenaza con matarlo. Cabe recordar que Oltan y Tarık antes trabajaban juntos estafando a empresas.

Sacado Tarık amenaza a Oltan con ventilar toda la información. Y así queda este tira y afloja entre pugna de poder.

Y la cereza del postre la aporta Yeşim. Es que luego de enterarse de la expulsión de Güzide como jueza, realizará una acción que termina en un hecho lleno de violencia. Para saber de qué se trata, no te pierdas el próximo episodio de Aldatmak de este jueves en El 9 Televida. Como cada día, de lunes a viernes a las 14:30 horas.