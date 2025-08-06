Ahora resulta que Çağatay le tiende una trampa a Yildiz en Pasión Prohibida

De un tiempo a esta parte todo giraba en torno a la venganza de Yildiz, pero ahora resulta que el que quiere lastimar a la mujer, otra vez, es Çağatay. ¿Qué onda? Mirá lo que se viene en Yasak Elma en El 9 Televida.
Las últimas semanas de Pasión Prohibida giraron en torno a la venganza que Yildiz planeó cuidadosamente para aleccionar a Çağatay y Kumru. Pero ahora todo da un inesperado giro que pone en el rol de vengador a su marido. Mirá lo que se viene en la novela turca que hace más de un año te acompaña en las tardes de El 9 Televida.
Kumru y Çağatay siguen en contacto a pesar de que, supuestamente, él esta de nuevo con Yildiz y ella se está por casar con Ömer. Como la mujer de Çağatay sospecha que algo no anda del todo bien, Yildiz instala una aplicación de rastreo en el teléfono de su marido y, tras seguir su ubicación, descubre que su marido estaba en un hotel con Kumru. Inmediatamente, Yildiz le pide a Emir que acuda para verificar si la modelo se encuentra en el mismo lugar, y después de esperar un rato, confirma sus sospechas.
Cağatay arma una jugarreta para tenderle una trampa a su mujer y así conseguir el divorcio, intentando sorprenderla en la habitación de un hotel con otro hombre. “Esto se acabó”, le ha dicho seguro de sus palabras. Pero, para su sorpresa, la situación ha dado un giro inesperado. Çetin los ha salvado en el último momento explicando que su jefe y Yildiz tenían una reunión programada y que se habían equivocado de planta.
A pesar del plan pensado por Çağatay, la estrategia del confidentede Doğan ha evitado que la imagen de Yildiz salga perjudicada, dejando a Çağatay en una situación aún más complicada. ¿Qué pasará acá? Para averiguarlo, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.