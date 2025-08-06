Ahora resulta que Çağatay le tiende una trampa a Yildiz en Pasión Prohibida

De un tiempo a esta parte todo giraba en torno a la venganza de Yildiz, pero ahora resulta que el que quiere lastimar a la mujer, otra vez, es Çağatay. ¿Qué onda? Mirá lo que se viene en Yasak Elma en El 9 Televida.

Las últimas semanas de Pasión Prohibida giraron en torno a la venganza que Yildiz planeó cuidadosamente para aleccionar a Çağatay y Kumru. Pero ahora todo da un inesperado giro que pone en el rol de vengador a su marido. Mirá lo que se viene en la novela turca que hace más de un año te acompaña en las tardes de El 9 Televida.

Kumru y Çağatay siguen en contacto a pesar de que, supuestamente, él esta de nuevo con Yildiz y ella se está por casar con Ömer. Como la mujer de Çağatay sospecha que algo no anda del todo bien, Yildiz instala una aplicación de rastreo en el teléfono de su marido y, tras seguir su ubicación, descubre que su marido estaba en un hotel con Kumru. Inmediatamente, Yildiz le pide a Emir que acuda para verificar si la modelo se encuentra en el mismo lugar, y después de esperar un rato, confirma sus sospechas.

Por otro lado, Yildiz llama a Doğan pensado que Kumru también estará allí y así podrá desenmascarar a la mujer a los ojos de su padre.