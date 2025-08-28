Ahora Kumru se hace la superada en Pasión Prohibida

Luego de que su padre la echara a la calle, sin auto, sin dinero ni nada Kumru está decidida a salir adelante por su cuenta. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Luego de un malentendido Doğan toma una drástica decisión con su hija, de manera arbitraria y unilateral el empresario echa de la casa a Kumru. La joven se queda sin techo, sin dinero, ni auto. Pero lejos de dar el brazo a torcer, mirá lo que sucede en Pasión Prohibida. Todo empieza a cambiar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Después de haber sido echada por su padre de la mansión, sin vehículo y con todas sus tarjetas de crédito canceladas, Kumru, sin saber a quién recurrir, pensó que pasaría la noche en la calle. Afortunadamente, Ezgi, la empleada, la llamó para ofrecerle su casa. Sin embargo, la vida de la mujer es muy diferente a la que Kumru está acostumbrada: sin comodidades y en un entorno muy humilde y sencillo.

Mientras Kumru intenta adaptarse a su nueva situación, Yildiz, al enterarse de esto y deseando que padre e hija se reconcilien, decide intervenir. Convencida de que todo ha sido un malentendido, se manda a la casa de Ezgi para pedirle a Kumru que regrese a la mansión. A pesar de que la modelo la ha echado insistentemente del lugar, Yildiz ha pasado la noche con ella, tratando de hacerle recapacitar. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano.

A la mañana siguiente, Kumru toma una decisión firme: quiere reconstruir su vida sin depender de su padre. Ahora solo quiere buscarse la vida por sí misma y, para ello, trabajará.

¿Qué hará y cómo comenzará a construir su propio camino? Para saberlo, no te pierdas ningún episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.