Ahora es Doğan el que pincha a Yildiz en Pasión Prohibida

Doğan está llegando al límite de su paciencia con el juego de Yildiz y ha decidido enfrentar la situación de manera directa. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida, se viene con todo esta última semana de enero. Yildiz puso contra las cuerdas a Doğan para que se definiera entre ella y Julia y ahora es él el que la presiona porque, al parecer, se quedó “sin el pan y sin la torta” por hacerse el pillo. Mirá lo que va a pasar.

Tras haber hecho esfuerzos significativos para demostrar su compromiso, el empresario ha dejado claro que no está dispuesto a seguir jugando a las escondidas. “O volvemos a estar juntos o nos olvidamos para siempre”, ha declarado.

Doğan ha visitado a Yildiz para devolverle un peluche de su hija y ha aprovechado el momento para invitarla a cenar. Sin embargo, ella se encuentra en una encrucijada. La confianza entre ellos sigue tambaleándose, y aún no está segura de si puede o quiere retomar la relación con el padre de su hija.

A pesar de haberse divorciado de Ender y cortar completamente la relación con Julia, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de Yildiz, Doğan siente que sus sacrificios no han sido suficientes para recuperar la confianza de ella. La tensión ha aumentado, y él ha exigido claridad: “Tú me lo pediste y yo lo hice, dime lo que pretendes, no soy ningún crío y estoy cansado de juegos”.

La química entre ellos sigue siendo innegable, pero el futuro de su relación está en manos de Yildiz. ¿Elegirá volver a ser una familia feliz, o decidirá poner punto final a esto?

Para saberlo, no te despegués de la pantalla de El 9 Televida y seguí atenta a cada episodio de Yasak Elma, la novela turca de tus tardes.